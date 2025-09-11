Merész szett: melltartó nélkül állt kamerák elé Zimány Linda

A szépséges modell, Zimány Linda nemrég sokat sejtető fotósorozatot töltött fel a közösségi oldalára, méghozzá a férfi rajongók nagy örömére. A 39 éves szőkeség legújabb fotóin jól látható ugyanis, hogy elfelejtett felvenni melltartót.
A szépséges modell és jogász a nemégiben megrendezett Budapest Central European Fashion Week eseménysorozaton jelent meg, igen extrém szettben. Linda büszkén és magabiztosan állt a kamerák elé egy teljesen fehér nadrágban és blézerben, ami alatt láthatóan nem viselt semmit... Ugyanakkor a férfiak nagy örömére az egyik fotón még látványosabb a villantás.
A rajongók rengeteg szívecskével és elismerő szavakkal kedveskedtek Lindának:
Nagyon csinos vagy!
– írta egy lelkes követő, amire még a szőke szépség is válaszolt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.