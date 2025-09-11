Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Teodóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Merész szett: melltartó nélkül állt kamerák elé Zimány Linda

modell
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 12:25
divathétZimány Linda
Minden szem a modell dekoltázsára szegeződött.
Amy Mans
A szerző cikkei

A szépséges modell, Zimány Linda nemrég sokat sejtető fotósorozatot töltött fel a közösségi oldalára, méghozzá a férfi rajongók nagy örömére. A 39 éves szőkeség legújabb fotóin jól látható ugyanis, hogy elfelejtett felvenni melltartót.

alt=Zimány Linda melltartó nélkül állt kamerák elé egy nyilvános eseményen
Zimány Linda melltartó nélkül állt kamerák elé egy nyilvános eseményen / Fotó: MW

Zimány Linda diktálja a divatot

A szépséges modell és jogász a nemégiben megrendezett Budapest Central European Fashion Week eseménysorozaton jelent meg, igen extrém szettben. Linda büszkén és magabiztosan állt a kamerák elé egy teljesen fehér nadrágban és blézerben, ami alatt láthatóan nem viselt semmit... Ugyanakkor a férfiak nagy örömére az egyik fotón még látványosabb a villantás.

A rajongók rengeteg szívecskével és elismerő szavakkal kedveskedtek Lindának:

Nagyon csinos vagy!

– írta egy lelkes követő, amire még a szőke szépség is válaszolt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu