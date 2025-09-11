Merész szett: melltartó nélkül állt kamerák elé Zimány Linda

A szépséges modell, Zimány Linda nemrég sokat sejtető fotósorozatot töltött fel a közösségi oldalára, méghozzá a férfi rajongók nagy örömére. A 39 éves szőkeség legújabb fotóin jól látható ugyanis, hogy elfelejtett felvenni melltartót.

Zimány Linda melltartó nélkül állt kamerák elé egy nyilvános eseményen / Fotó: MW

Zimány Linda diktálja a divatot

A szépséges modell és jogász a nemégiben megrendezett Budapest Central European Fashion Week eseménysorozaton jelent meg, igen extrém szettben. Linda büszkén és magabiztosan állt a kamerák elé egy teljesen fehér nadrágban és blézerben, ami alatt láthatóan nem viselt semmit... Ugyanakkor a férfiak nagy örömére az egyik fotón még látványosabb a villantás.

A rajongók rengeteg szívecskével és elismerő szavakkal kedveskedtek Lindának:

Nagyon csinos vagy!

– írta egy lelkes követő, amire még a szőke szépség is válaszolt.