Feszül a fehér ruha: Zimány Linda hátulról villantotta nagyot - Fotó

Zimány Linda ismét magára vonta a figyelmet a Miss Balaton nyári gáláján. A gyönyörű modell és influenszer egy testhez simuló, hófehér ruhában jelent meg, amely egyszerre volt elegáns és elképesztően szexi. A vörös szőnyegen készült fotó pillanatok alatt felrobbantotta a közösségi médiát.

Zimány Linda ismét lélegzetelállító.

Fotó: Pesthy Márton

A nyitott hátú, alakot hangsúlyozó ruha tökéletesen kiemelte Linda nőies vonalait. A kifinomult, mégis merész megjelenés nemcsak a fotósokat bűvölte el, hanem a követőit is, akik sorra árasztották el az Instagramot dicsérő kommentekkel. Olyan hozzászólások érkeztek, mint például "bomba" vagy egyszerűen csak szívecskék és tűz ikonok – nem is csoda, hiszen a fotó önmagáért beszél.

Zimány Linda az elmúlt években rendre a legstílusosabb hazai hírességek közé tartozik, és ezúttal sem hazudtolta meg magát. Az Anna Grand Hotel fényűző környezetében a Miss Balaton gála vörös szőnyegén tündökölt, ahol minden tekintet rá szegeződött.

Az eseményről készült képet a sztár saját Instagram-oldalán is megosztotta, ahol rövid időn belül több ezer lájk és rengeteg rajongói reakció érkezett. Egy biztos: Zimány Linda tudja, hogyan kell a figyelem középpontjába kerülni.

Az elképesztő fotót ide kattintva tudod megtekinteni.