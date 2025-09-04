Ismét találkozott Zimány Linda Jude Law-val – ezúttal Velencében

Zimány Linda modellmunkáit hátrahagyva Olaszországba utazott a velencei AmfAR jótékonysági gálára, ami az AIDS kutatásra gyűjt. A szőke szépség régóta elkötelezett a jótékonysági ügyek iránt, és már többször is részt vett hasonló nemzetközi rendezvényeken. Mint mondta, számára Velence különleges hely, utoljára a Covid előtt járt itt egy fotózás miatt, most pedig egy rendkívül fontos ügy mellett állt ki, olyan sztárok társaságában, mint Jude Law vagy Halsey. Előbbivel egyébként nem most találkozott először.

Zimány Linda AmfAR gálán való részvétele nem az első volt, és valószínűleg nem is az utolsó(Fotó: Zimány Linda)

Zimány Linda Jude Law társaságában volt – ismét

Az AmfAR gálák a világ számos pontján kerülnek megrendezésre, és Linda elmondása szerint a belépőjegyek ára is teljes egészében a kutatásra fordítódik. A rendezvényen nem csak a befolyt összeg volt óriási, de a gondolatok is megvilágító erejűek voltak olykor:

„Fantasztikus gondolatok hangzottak el” – mesélte lapunknak, hozzátéve, hogy a vacsora és az esemény fénypontja a komoly licit volt. Számos műalkotás talált gazdára, nem is egy festmény kelt el 1 millió euró feletti összegért: „Megtudtuk az est alatt, hogy hány afrikai gyereket tudnak megmenteni ebből az összegből, illetve AIDS vakcinát előállítani” – emelte ki, rámutatva, hogy a kutatások lassan elérik azt a szintet, hogy az MRNS vakcina a HIV betegeknek, a megelőző vakcina pedig mindenki számára elérhetővé váljon.

Zimány Linda 2025-ben is mindig hibátlan outfitben hódít mindenhol: lehengerlő ruhában jelent meg az esten (Fotó: Zimány Linda)

Halsey félmillió eurótól szabadult meg

Az esten a nemzetközi High Society krémje gyűlt össze, köztük olyan hírességekkel, mint Jude Law, aki a rendezvények állandó támogatója, valamint a Bacardi örököse is jelen volt. Az egyik leglátványosabb licit Halsey nevéhez fűződik, aki 500 ezer euróért vásárolt egy festményt. Linda szerint az ilyen eseményeken különleges kapcsolatok születnek, hiszen mindenki egy célért dolgozik. „Szeretek utazni, ha az időm engedi. Ezek az alkalmak rendkívül jó lehetőséget biztosítanak a kapcsolatok bővítésére” – mondta Linda, hozzátéve, hogy a Los Angelesben töltött négy év alatt sok ismeretséget kötött, így a gálán számos ismerős arccal találkozott.