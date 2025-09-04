Ismét találkozott Zimány Linda Jude Law-val – ezúttal Velencében

Zimány Linda modellmunkáit hátrahagyva Olaszországba utazott a velencei AmfAR jótékonysági gálára, ami az AIDS kutatásra gyűjt. A szőke szépség régóta elkötelezett a jótékonysági ügyek iránt, és már többször is részt vett hasonló nemzetközi rendezvényeken. Mint mondta, számára Velence különleges hely, utoljára a Covid előtt járt itt egy fotózás miatt, most pedig egy rendkívül fontos ügy mellett állt ki, olyan sztárok társaságában, mint Jude Law vagy Halsey. Előbbivel egyébként nem most találkozott először.
Az AmfAR gálák a világ számos pontján kerülnek megrendezésre, és Linda elmondása szerint a belépőjegyek ára is teljes egészében a kutatásra fordítódik. A rendezvényen nem csak a befolyt összeg volt óriási, de a gondolatok is megvilágító erejűek voltak olykor:
„Fantasztikus gondolatok hangzottak el” – mesélte lapunknak, hozzátéve, hogy a vacsora és az esemény fénypontja a komoly licit volt. Számos műalkotás talált gazdára, nem is egy festmény kelt el 1 millió euró feletti összegért: „Megtudtuk az est alatt, hogy hány afrikai gyereket tudnak megmenteni ebből az összegből, illetve AIDS vakcinát előállítani” – emelte ki, rámutatva, hogy a kutatások lassan elérik azt a szintet, hogy az MRNS vakcina a HIV betegeknek, a megelőző vakcina pedig mindenki számára elérhetővé váljon.
Az esten a nemzetközi High Society krémje gyűlt össze, köztük olyan hírességekkel, mint Jude Law, aki a rendezvények állandó támogatója, valamint a Bacardi örököse is jelen volt. Az egyik leglátványosabb licit Halsey nevéhez fűződik, aki 500 ezer euróért vásárolt egy festményt. Linda szerint az ilyen eseményeken különleges kapcsolatok születnek, hiszen mindenki egy célért dolgozik. „Szeretek utazni, ha az időm engedi. Ezek az alkalmak rendkívül jó lehetőséget biztosítanak a kapcsolatok bővítésére” – mondta Linda, hozzátéve, hogy a Los Angelesben töltött négy év alatt sok ismeretséget kötött, így a gálán számos ismerős arccal találkozott.
Linda továbbá kiemelte, hogy mindenkinek egy rugóra járt az agya, utalva arra a közös célra, ami a rendezvény minden résztvevőjét vezérelte. A modell a jótékonyságot nem csak az AmfAR gálán tapasztalta meg, tavalyelőtt például az Aerosmith énekesének alapítványi eseményén vett részt, a Janie’s Fundon, ami a szülők nélkül felnövő gyermekeket támogatta. Ott is hatalmas licitek zajlottak, Andy Warhol képektől kezdve sok más alkotás kelt el. Linda azt is elmondta, jó lenne, ha ez a jótékonysági kultúra itthon is meghonosodna a High Society körében.
Számára a velencei út egyfajta utolsó „kiruccanás” volt a pihenősebb időszakban, ugyanis hamarosan ismét a tanulásé a főszerep: „Szeptembertől jön az utolsó félévem az egészségügyi szakjogász képzésen az ELTE-n” – magyarázta. Elmondása szerint bár kissé gyomoridege van a határidők miatt, bízik benne, hogy minden jó lesz, hiszen tudja, hogy nem maradt le semmiről, és decemberig minden idejét a felkészülésnek szenteli.
