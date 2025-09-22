„Ha nincs dicséret, elmegy a kedvem” – Völgyi Zsuzsi kifakadt a Sztárban Sztár All Stars-os kieséséről

A műsor második évadában érezhetően nő a tét, így egyre nagyobb a feszültség minden szereplésnél. Ezúttal Dér Heni, Völgyi Zsuzsi, Freddie és Király Viktor léptek színpadra a vigaszágon, ám csak ketten juthattak tovább.

Völgyi Zsuzsi Kis Grófoként lépett a színpadra, nagy kihívást jelentett a karakter hiteles megformálása (Fotó: Markovics Gábor)

Völgyi Zsuzsi: „Minden tőlem telhetőt megtettem”

Völgyi Zsuzsi, Dér Heni, Freddie és Király Viktor számára a Sztárban Sztár All Stars tegnapi adása különösen feszülten telt, hiszen a négy vigaszágas előadó közül dőlt el, hogy kik nem folytatják a versenyt a továbbiakban.

Végül a nézői és zsűripontok alapján két énekesnek kellett elhagynia a versenyt, Völgyi Zsuzsinak és Király Viktornak. A búcsú érzelmes volt, különösen Völgyi Zsuzsi számára, aki a Borsnak adott interjújában őszintén beszélt arról, mit érzett a színpadon és a verseny után.

Úgy éreztem, hogy minden tőlem telhetőt megtettem, azért, hogy én kellően Kis Grófos legyek, hogy kihozzam ebből a maximumot. Nyilván nőként azért egy férfi hangot nem egyszerű leutánozni

– árulta el a Borsnak az első produkciója után.

A zsűri kritikáit azonban nehezen dolgozta fel.

Valamiért úgy érzem, hogy a zsűri velem jobban kritikus. Nem mondom, hogy ez meghozza a kedvem a versenyhez. Ha egy főnök nem motiválja a beosztottakat, akkor egy idő után demotiváltak lesznek. Így vagyok ezzel a helyzettel én is

– fogalmazott. Hozzátette:

Én a dicséretek embere vagyok, úgy tudok jól működni, ha pozitív visszajelzéseket kapok. Most már második alkalommal nem emelték ki a pozitív oldalaimat, így érthető, ha nincs dicséret, elmegy a kedvem.

Gyerekkori kedvencét, Madonnát formálta meg a második színpadra lépésekor (Fotó: Markovics Gábor)

Vissza a cseppet sem unalmas hétköznapokba

Az énekesnő arról is beszélt, hogy a kislánya milyen fontos szerepet játszott a felkészülésben. „Glória a kislányom itt volt a múltkori szereplésemnél, és örülök, hogy akkor továbbjutottam, és azt látta. Nagyon izgultam, hogy nehogy kiessek, hogy a kislányomban ne vesszen el egy világ. Rossz lett volna, ha most azt látom, hogy összetörik, mert nem jutok tovább” – mesélte meghatódva.

Az elmúlt hetek komoly megterhelést jelentettek számára.

Nagyon elfáradtam, rengeteg dolog van körülöttem, ami miatt kapkodós az életem. Ott a gyermekem, akit egyedül nevelek, lakásfelújítok és van egy rádióműsor, amiben mindennap szerkesztőként, műsorvezetőként részt veszek. Sokszor úgy mentem innen haza, hogy remegtek a lábaim, és arra vágytam, hogy bedőljek az ágyba

– sorolta.