Sztárban Sztár All Stars: Völgyi Zsuzsi retteg, hogy elsőként esik ki – Nem hiszed el, milyen fogadalmat tett

Szeptember 7-én, vagyis ma este elstartol a TV2 sikerműsorának 11. évada. A Sztárban Sztár All Stars színpadára lépő versenyzőknek a nézők mellett a külföldi sztárvendéggel, Hans Sigllel kiegészült zsűrit is le kell nyűgözniük, hiszen fontos döntéshez jutnak a legendás műsor ítészei.

A Sztárban Sztár All Stars 2025 mezőnye Völgyi Zsuzsi szerint is elképesztően erős (Fotó: Bors)



Sztárban Sztár: Völgyi Zsuzsi szerint sokkoló elsőként kiesni

Már az első adásban négy énekes búcsúzik, így aki tovább szeretné juttatni kedvencét, annak érdemes már most letölteni a TV2Play ingyenes applikációját, amellyel az emelt díjas hívások mellett szavazni tud a vasárnap esti produkciókra. A Sztárban Sztár All Stars mai, első adásában a párbajok során az a versenyző, akire a nézők több szavazatot adnak le, automatikusan továbbjut.

A másik hat énekes sorsa a Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András alkotta zsűri, valamint a sztárvendégként az ítészek között helyet foglaló Hans Sigl kezébe kerül: ők ugyanis egy énekest a reményzónába juttathatnak. Völgyi Zsuzsi, aki Galambos Dorinával párbajozik, bízik benne, hogy most nem az első adásban esik ki, mint a saját évadában.

– Remélem ez most nem kérész életű lesz – mondta a Borsnak a Romantic énekesnője.

Tudod milyen rossz elsőnek kiesni? Az nekem akkor olyan letaglózó volt, mintha átment volna rajtam a gyorsvonat. Én akkor egy hajón énekeltem, onnan jöttem haza a műsor kedvéért, erre az első adásban kiestem. Három napig csak gondolkoztam, hogy akkor most hogyan tovább. Persze, ahogy mindig akkor is gyorsan össze kaptam magam. De most van tervem arra, ha elsőként esek ki. Az biztos, hogy akkor fogjátok majd látni rögtön, mi a tervem, az biztos, hogy írni fogtok róla, mert olyat még nem látott ez a világ, ez a színpad! De tényleg, nagyon erős a mezőny, annyi sztár van itt, hogy azon gondolkozom, kitől kérjek majd autógrammot, vagy egy közös fotót! Innen kiesni nem szégyen, ráadásul egyből négyen esnek ki, szóval ha kiesek, nem egyedül fogok legalább szomorkodni!

Az első adás párbajozói:

• Király Viktor (Teddy Swims) – Dér Heni (The Cranberries)

• Nótár Mary (Cher) – Nagy Adri (Connie Francis)

• Vásáry André (DIMASH) – Wolf Kati (Psota Irén)

• Vavra Bence (Freddie Mercury) – Freddie (Elton John)

• Veréb Tomi (Horváth Tomi) – Kocsis Tibor (Marilyn Monroe)

• Völgyi Zsuzsi (Oszvald Marika) – Galambos Dorina (Dolly)