Itt az igazság! Völgyi Zsuzsi elárulta, valójában ezért szakítottak 18 évvel fiatalabb párjával

A sztáranyuka nagyon erős nőnek tartja magát, aki mindig minden helyzetből fel tud állni, de amikor nemrég mellkisebbítő műtéten esett át, a lábadozási, gyógyulási időszak feladta neki a leckét. Völgyi Zsuzsi nem emelhetett, nem vezethetett, de közben ugyanúgy el kellett látnia kislányát, Glóriát, miközben a lakásában felújítás zajlott...

Völgyi Zsuzsi párja három évig volt Kökény Tamás, a 18 év korkülönbség sokáig nem okozott gondot köztük (Fotó: Saját)

Völgyi Zsuzsi: Rá kellett jönnöm, hogy bár ő a párom, de nem a társam!

A Romantic énekesnője nem az a típus, aki folyamatosan haknizik magánéletével az újságokban, az életének azt a szeletét mindig meg akarta magának tartani. Völgyi Zsuzsi éppen ezért azt a döntést is nehezen hozta meg, amikor felvállalta szerelmét a Virtuózok 2016-os győztesével, Kökény Tamással, mert tudta, elindul a negatív kommentcunami a 18 év korkülönbség miatt. Így is lett, rengeteg bántást kapott, de kapcsolatukat ez nem tudta szétszakítani, sőt. 3 évig nagyon boldogok voltak, annak ellenére is, hogy sosem költöztek össze és a sztáranyuka nem fűzött vérmes reményeket a kapcsolat fejlődéséhez. De, hogy valójában miért tett pontot közös életük végére a Sztárban Sztár All Stars 2025 versenyzője, azt csak most árulta el.

„Tényleg nem számítottam rá, hogy egymás mellett fogunk megöregedni, úgy gondoltam, hogy amíg szép, amíg mind a ketten tudjuk szeretni egymást, addig tart majd” – kezdte a Borsnak Völgyi Zsuzsi.

De ettől még kapcsolatban éltünk, ami magában hordozza azt, hogy mindenben segítjük egymást. Valójában pontosan ezért is véget, mert nem éreztem, hogy maximálisan a segítségemre lett volna. Hogyha nekem bármi volt, szükségem lett volna rá – ami egyébként nem sokszor fordult elő- ő nem ért rá, nem ért oda. Szerintem az nem járja, hogy kapcsolatban élek és a volt férjemet kelljen megkérnem bármire is. Hiába volt párom, nem volt a társam és ez nem mindegy! Nagyon hálás vagyok Glória apukájának, mert ő volt az, aki segített, most is segít a lakásfelújításban. Tényleg, le a kalappal előtte!

Völgyi Zsuzsi lánya, Glória örül neki, hogy szülei újra jóban vannak egymással (Fotó: Facebook/Völgyi Zsuzsi)

Évekbe tartott a békülés volt férjével

Az énekesnő és volt férje kapcsolata sokáig viharos volt a válás után is, hiába tudták, hogy közös gyermekük, Glória miatt jó lenne, ha tudnának nem haraggal nézni a másikra.