Kisfiú vagy kislány... Várandós lehet Vasvári Vivien? Beindultak a találgatások!

Vasvári Vivien és Bodnár Zsigmond második közös gyermeke, Liam április végén született meg, a keresztelőre viszont csak most hétvégén került sor. A sztárpár családjában immár hat gyermek van, két lány és négy fiú, de a sztáranyuka nagyon vágyik még egy kislányra. Vasvári Vivi gyerekei kapcsán többször is beszélt már arról, hogy nagyon szívesen bevállalna még egy babát, annak reményében, hogy kislány lesz. A keresztelő kapcsán pedig be is indultak a találgatások, mutatjuk is a furcsa tárgyat, ami okot adott a kommentcunamira.

Vasvári Vivien várandósságáról pletykálnak a rajongók, egy furcsa tárgy miatt kezdődtek a találgatások (Fotó: INSTAGRAM / VASVARIVIVIEN / HOT! MAGAZIN)

Bodnár Zsigmond és Vasvári Vivien Instagramon osztottak meg fotókat Liam keresztelőjéről, ahol természetesen az egész család jelen volt, ám a legtöbben nem az idilli képekre figyeltek fel, hanem egy furcsa dobozra. Az egykori luxusfeleség egyedül pózol egy doboz mellett, amin jól kivehetően a „kisfiú vagy kislány” felirat olvasható angolul. Ilyesmiket általában az úgy nevezett „gender reveal” partikon láthatunk, ahol a leendő szülők bejelentik az érkező kisbaba nemét a családnak, sőt sok esetben ők maguk is csak ekkor tudják meg, meglepetésként. Vivi követőinek azonnal gyanús is lett, hogy mi keresnivalója van egy ilyen tárgynak a keresztelőn, ha csak nem ismét bővül a család.

Szerintem ez egy elég egyértelmű bejelentés, mert a keresztelőhöz semmi köze

– írta az egyik felhasználó Vasvári Vivien terhességével kapcsolatban.

Vasvári Vivien családja körében ünnepelt hétvégén, de a kommentelők szerint nem csak a keresztelő volt az apropó (Fotó: Instagram)

Vasvári Vivien alakja is árulkodna?

A doboz mellett a kommentelők azt is látni vélik, hogy a mindig bombaalakú sztáranyuka hasa is gömbölyödőnek tűnik, de könnyen lehet, hogy csak a képzelőerejük túl erős. Vasvári Vivi természetesen nagyon csinos a fehér ruhájában, az esetleges minimális eltérésnek pedig rengeteg más oka is lehet, nem csak a terhesség, de a dobozzal együtt valóban gyanús lehet az egybeesés.

„Ilyeneket a gender revealhez használnak, ráadásul a hasa sem olyan lapos mint a képein, szerintem úton van a következő baba” – szólt hozzá az egyik követője.

Persze, akadt olyan is, aki csak ügyes marketingfogásnak vagy furcsa ajándéknak gondolja a dobozt, különösen, hogy Vasvári Vivien férje, Bodnár Zsigmond nem is szerepel a fotón.

Szerintem direkt tette oda, hogy mindenki találgasson, közben meg lehet, hogy csak simán kapták valakitől a keresztelőre

– fűzte hozzá még valaki.