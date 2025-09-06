Kiderült Vasvári Vivien meglepetése: A családban óriási a boldogság

Vasvári Vivien elképesztő erővel és energiával neveli a gyerekeit. Előző kapcsolataiból van egy lánya, Ariana, egy kisfia, Edward, illetve mostani férjével, Bodnár Zsigmonddal két közös kisfiuk, Colin és Liam. A pár kapcsolata stabilabb, mint valaha: szerelmüket nemcsak egy esküvő, hanem most már két közös gyermek is összeköti.

Vasvári Vivien kisfia már kétéves, hatalmas ünnepséget csaptak (Fotó: Vasvári Vivien)

Vasvári Vivien gyerekei nagyon szerencsések

Bodnár Zsigmondnak szintén volt már két gyermeke korábbi kapcsolatából, így a házaspár már hat gyermeket nevel közösen. Vivi sosem tagadta, hogy nagyon örülne még egy kislánynak, így a közeljövőben nincs kizárva az sem, hogy bevállalnak még egy babát, mi több, tervezik is. Most azonban a jelenre koncentrálnak, Colin fiuk ugyanis kétéves lett. A gyönyörű, aranyfürtös kisfiút minden földi jóval elhalmoztak, előző este már több olyan fotót is megosztott a modell, amelyen látható, hogy teljes a készültség. Colin ugyanis komplett héliumos lufierdőt kapott, amin keresztül a szülinapi tortához is el lehetett jutni. Az erdő különlegessége az volt egyébként, hogy minden egyes lufi aljára külön rákötöttek egy kisautót is. A kisfiú természetesen széles mosollyal az arcán ébredt, Vivi egy megható videót is közzétett arról, hogy milyen volt, amikor először megpillantotta az ajándékrengeteget. Colin arcán az öröm szinte leírhatatlan, vagyis nem volt hiábavaló ennyit fáradozni az előkészületekkel. Vasvári Vivien férjének is köszönetet mondott a jeles alkalomból.

Szeretlek és örökké hálás leszek neked ezért a csodáért. Amikor ránézek, mindig eszembe jut, milyen ajándékot kaptunk az élettől, és hogy mindezt neked köszönhetem.

Vasvári Vivien nagyon sokat készült kisfia születésnapjára (Fotó: Vasvári Vivien/Instagram)

Megadták a módját a nyárnak

Vasvári Vivien Instagram-oldalán gyakran oszt meg fontosabb pillanatokat az életükről, például egy horvátországi nyaralásra is eljutottak még az iskolakezdés előtt, hogy újult erővel fussanak neki az idei tanévnek. A jólét mellett Vivi egyébként nagyon tudatos a gyereknevelés tekintetében, szigorú szabályok vannak náluk, ami a gyerekek dolga, azt nem csinálja meg helyettük és a tanulásnak is elsőnek kell lennie a feladatok között.