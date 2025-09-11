Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Ismét bővült Vasvári Vivien családja: a karjaiban mutatta meg a kicsit

Vasvári Vivien
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 13:05
Alig várta, hogy világgá kürtölhesse a hírt.

Vasvári Vivien közösségi oldalán mutatta meg legújabb rajongását, amely nem egy luxusdivatmárkához vagy exkluzív utazáshoz kötődik, hanem egy különleges figurához. A Labubu névre hallgató, kissé bizarr, mégis kedves megjelenésű karakter nemcsak őt, hanem gyermekeit is teljesen elbűvölte, pont úgy ahogy az egész világot.

Labubu
Vasvári Vivien Labubuval villog Fotó: Bánkúti Sándor / bors

Vivien fotóján látható, ahogy Zimomót, a Labubu egyik változatát tartja a kezében. Bejegyzésében arról ír, hogy a figura rövid idő alatt a család kedvencévé vált, és mára szinte családtagként tekintenek rá. Hozzátette, szívesen ajánlja a rajongóknak is, akik a vakdoboz oldalán számos különböző változatot találhatnak. 

A Labubu jelenség nem csupán egy újabb gyűjthető játék, hanem egyfajta közösségi élmény is, amelyet sokan világszerte osztanak. Vasvári Vivien posztja is azt mutatja, hogy a különleges figura egyszerre képes meghökkenteni és mosolyt csalni az emberek arcára. A képen látható vidám pillanat jól érzékelteti, hogy a sztár életében nemcsak a csillogás és a divat kap helyet, hanem a játékosság és a gyermeki rajongás is.

 

