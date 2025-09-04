A rajongók sem bírták könnyek nélkül: Tóth Gabi őszintén vallott érzéseiről!

Tóth Gabi számára egy olyan pillanat jött el, ami mindig is meghatározta az életét. Az énekesnő nemrég közzétett egy videót Instagram oldalán, amitől a rajongók azonnal együttérzésüket fejezték ki Gabi rendkívül érzelmes megnyilvánulása után.

Tóth Gabi őszintén vallott az érzéseiről rajongóinkat a közösségi oldalán / Fotó: MW

Tóth Gabi nem bírt tovább az érzéseivel

Az énekesnő igazán megható videóval lepte meg rajongóit, ahol könnyekben kitörve mutatja a meseszép Székelyföld panorámáját, ami hiszen a tapolcai születésű énekesnő rengeteg gyermekkori élményt és identitást szerzett az ott töltött idő alatt és rendkívül büszke szülőföldjére. Az érzelmes videóhoz Csinszka - Felsütött a napsugára c. dalát tűzte be, ezzel még erősebbé és hangsúlyosabbá téve az érzelmi hatást és kötődést.

Székelyföldön újra..

Itt érzem igazán, hogy a gyökereim nem csak a múltban vannak, hanem minden fűszálban, hegyben és patakban, ami körülvesz.

Ahogy végigjárok ezeken az utakon, valami azt suttogja bennem: itt van az otthon, a béke, az örökkévalóság.

S ha egyszer majd elcsendesedik bennem az élet, itt szeretnék megnyugodni – a székely hegyek ölelésében, a magyar szó és lélek közelében.

Mert van hely a világon, ahol az ember nemcsak él, hanem hazaér

- írta bejegyzése mellé az énekesnő.

Én bízom benne, hogy itt mindig otthonra lelsz. És abban is bízom, hogy mi székelyföldiek ehhez egy kicsit hozzá is tudunk járulni, hogy ezután is lássunk és halljunk téged tündökölni! Isten hozott!

- reagált meghatottan egy lelkes rajongó.

Tóth Gabi Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!