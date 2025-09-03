Megtette a bejelentést Tóth Gabi: "Indulunk!"

Már csak néhány napot kell várni, és visszatér a tévé képernyőjére a Megasztár, immár a 8. évaddal, amelyben biztosan nem lesz hiány vicces, meghökkentő, vagy éppen feszült pillanatokból. A minap tartották meg a TV2 tehetségkutatójának sajtóvetítését, erről pedig a megújult zsűri egyik tagja, Tóth Gabi is beszámolt a közösségi oldalán.
Ma volt a Megasztár sajtótájékoztatója, ahol mi már láttuk az első epizódot! Kemény lesz, az tuti!
- írta meg a minap Instagramon az énekesnő, akinek a nevét annak idején a Megasztárnak köszönhetően ismerte meg az ország.
Szeptember 6-án ti is láthatjátok! Humorból, jó hangokból nem lesz hiány! Szóval INDULUNK!
- tette hozzá Gabi.
