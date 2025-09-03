Megtette a bejelentést Tóth Gabi: "Indulunk!"

Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 09:45
Most már tényleg nem kell sokat várni!
Már csak néhány napot kell várni, és visszatér a tévé képernyőjére a Megasztár, immár a 8. évaddal, amelyben biztosan nem lesz hiány vicces, meghökkentő, vagy éppen feszült pillanatokból. A minap tartották meg a TV2 tehetségkutatójának sajtóvetítését, erről pedig a megújult zsűri egyik tagja, Tóth Gabi is beszámolt a közösségi oldalán.

Megtette a nagy bejelentést Tóth Gabi / Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin

Megtette a bejelentést Tóth Gabi, hamarosan indulnak

Ma volt a Megasztár sajtótájékoztatója, ahol mi már láttuk az első epizódot! Kemény lesz, az tuti!

- írta meg a minap Instagramon az énekesnő, akinek a nevét annak idején a Megasztárnak köszönhetően ismerte meg az ország. 

Szeptember 6-án ti is láthatjátok! Humorból, jó hangokból nem lesz hiány! Szóval INDULUNK!

- tette hozzá Gabi.

 

