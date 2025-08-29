Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Tóth Gabi vitába került az érettségije miatt: „Nem én vagyok a nyolc általánosommal a hülye, hanem te...”

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 14:45
Marics PetiHerceg ErikaTóth Gabiérettségi
Tóth Gabi durva vitába keveredett, sokáig nem hagyta annyiban. A Megasztár meghallgatása igencsak elfajult.
Szeptember 6-án visszatér a TV2 legendás tehetségkutatója, jön a Megasztár 2025-ös, nyolcadik évada. A zsűri – Marics Peti kivételével – teljesen megújult. Tóth Gabi, aki éppen húsz éve versenyzőként szerepelt az énekversenyben, most a jelentkezők sorsáról dönt. Indulatokból nem lesz hiány…

Herceg Erika (Megasztár) távkapcsolatban él a pasijával, de végre két hetet együtt tölthettek BORS
A Megasztár zsűrije már most izgalmas pillanatokat ígér (Fotó: hot! magazin)

Nevetés, könnyek és kiabálás...

Már csak néhány nap, és elstartol a Megasztár 8. évada, a TV2 durva előzetest tett közzé a műsor közösségi oldalán…

Ez az évad tele lesz feszült pillanatokkal” – vetíti előre a kisfilmben Marics Peti. Ahogy az megszokott, a válogatókon a leendő győztes mellett rengeteg önkritika nélküli, önjelölt énekes is megméretteti magát, ami egy ponton már kiakasztja a zsűrit, élükön Tóth Gabival.

Nyilván tudjuk, hogy jönnek majd, a khm…” – utalt az énekesnő a kevésbé sikeres produkciókra. De talán nem is a hamis hangok jelentik a kisebb problémát. Egyes versenyzők ugyanis minősíthetetlenül reagálnak az elmarasztaló kritikákra. Az előzetesből kiderül, hogy egy hölgy például durva személyeskedésbe bocsátkozik Tóth Gabival...

PA_20250416_013
Tóth Gabi nem hagyta szó nélkül a sértegetést (Fotó: Polyák Attila)

Feszült pillanatok a Megasztárban

„Tedd már le az érettségit!” – szól oda a versenyző az énekesnőnek.

Te mire jutottál az érettségiddel?” – jön a replika Gabitól.

Igazad van, te a nyolc általánosoddal túl magasra röpültél, méltatlanul…” – háborog tovább a visszautasított énekes-jelölt. A vita itt még nem ér véget, Gabi a stúdióból kiviharozva a folyosón is tovább perlekedik a kérdéses nővel.

Nem én vagyok a nyolc általánosommal a hülye, hanem te, aki elkezdesz balhézni, mert idejöttél sz*rul énekelni

– folytatta Gabi, míg Herceg Erika a karját fogva próbálta csitítani, visszafogni kolléganőjét.

 

