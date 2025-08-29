Tóth Gabi vitába került az érettségije miatt: „Nem én vagyok a nyolc általánosommal a hülye, hanem te...”

Szeptember 6-án visszatér a TV2 legendás tehetségkutatója, jön a Megasztár 2025-ös, nyolcadik évada. A zsűri – Marics Peti kivételével – teljesen megújult. Tóth Gabi, aki éppen húsz éve versenyzőként szerepelt az énekversenyben, most a jelentkezők sorsáról dönt. Indulatokból nem lesz hiány…
Már csak néhány nap, és elstartol a Megasztár 8. évada, a TV2 durva előzetest tett közzé a műsor közösségi oldalán…
„Ez az évad tele lesz feszült pillanatokkal” – vetíti előre a kisfilmben Marics Peti. Ahogy az megszokott, a válogatókon a leendő győztes mellett rengeteg önkritika nélküli, önjelölt énekes is megméretteti magát, ami egy ponton már kiakasztja a zsűrit, élükön Tóth Gabival.
„Nyilván tudjuk, hogy jönnek majd, a khm…” – utalt az énekesnő a kevésbé sikeres produkciókra. De talán nem is a hamis hangok jelentik a kisebb problémát. Egyes versenyzők ugyanis minősíthetetlenül reagálnak az elmarasztaló kritikákra. Az előzetesből kiderül, hogy egy hölgy például durva személyeskedésbe bocsátkozik Tóth Gabival...
„Tedd már le az érettségit!” – szól oda a versenyző az énekesnőnek.
„Te mire jutottál az érettségiddel?” – jön a replika Gabitól.
„Igazad van, te a nyolc általánosoddal túl magasra röpültél, méltatlanul…” – háborog tovább a visszautasított énekes-jelölt. A vita itt még nem ér véget, Gabi a stúdióból kiviharozva a folyosón is tovább perlekedik a kérdéses nővel.
Nem én vagyok a nyolc általánosommal a hülye, hanem te, aki elkezdesz balhézni, mert idejöttél sz*rul énekelni
– folytatta Gabi, míg Herceg Erika a karját fogva próbálta csitítani, visszafogni kolléganőjét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.