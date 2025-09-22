A rajongók is megkönnyezték: Tóth Gabit a Heim Pál Gyermekkórházban látták

Az aranytorkú énekesnő, Tóth Gabi igazán szívmelengető lépésre szánta el magát a minap, hiszen elfogadta a budapesti Heim Pál Gyermekkórház meghívását egy kis jókedvű és zenés időtöltésre a gyerekekhez, akik betegségük miatt kényszerültek arra, hogy mindennapi életüket a kórház falai között töltsék. Ezt Gabi megható módon tette közzé közösségi oldalán, ahol rajongói alig bírtak a könnyeikkel.
Az Instagram-bejegyzés alapján látható, hogy Tóth Gabi nem egyedül érkezett a Heim Pál Gyermekkórházba, hanem zenész kollégájával Curtisszel együtt járták a kórtermeket és mentek egy kis személyes énekelgetésre-beszélgetésre, a gyerekek nagy örömére. Az énekesnő mikrofonnal a kezében kedvesen és bájosan énekelte a gyerekeknek a jól ismert Disney slágereket, a videóban kiemelten Jégvarázs című animációs rajzfilmből a Legyen hó című dal hallható Gabi előadásában. Később látható a felvételen, hogy Curtis és Gabi készült kis ajándékcsomagokkal a kórház kis lakósai számára, amit a gyerekek hatalmas mosollyal az arcukon fogadtak el.
Tóth Gabi legfrissebb Instagram-bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!
