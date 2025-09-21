Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Máté, Mirella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Megasztár felfedezettjének, Jánoki Máriónak figyelmetlenségen múlt a vaksága

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 18:00
Szépréthy RolandTóth Gabivakság
A fiatal énekes születése óta nem lát, mégis hihetetlen tehetséggel és példátlan kitartással éli az életét. A Megasztár felfedezettje minden körülmények között megőrizte a pozitív hozzáállását, ami nemcsak a zenei pályán, de a mindennapokban is inspirációt jelent mindenkinek, aki ismeri a történetét.

Márió születése óta vak, ám ez sosem akadályozta meg abban, hogy a zenében találja meg az útját. A Megasztár felfedezettjét már kisgyerekként rabul ejtette a dallamok világa, és nemcsak énekelni tanult meg, hanem a zongora billentyűit is mesterien megszólaltatja – ami még egy látó ember számára is hatalmas kihívás.

Jánoki Márió, a Megasztár felfedezettje: Figyelmetlenségen múlt a vaksága BORS
Jánoki Márió Tóth Gabi csapatába került (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Kétévesen már a játékszintetizátoron játszottam vissza a dallamokat, amiket édesanyám dúdolt, ötévesen zeneiskolába kerültem, 11 évesen pedig komolyabban foglalkoztam a klasszikus zenével” – mesélte Márió a hot!-nak. „Anyukám bátorítására jelentkeztem a TV2 Megasztárba is: nagy bátorság és sok remény kellett hozzá, de úgy tűnik, megérte belevágni” – mondta. 

Márió koraszülött volt, hat hónapra született

A zsűri és a közönség is hatalmas lelkesedéssel fogadta Márió produkcióját, amely mindenkit azonnal lenyűgözött.

Sok speciális rendezvényen és versenyen léptem fel, ahol gyakran kiemelkedő tehetségnek tartot-tak; ez adott erőt ahhoz, hogy komolyabban is foglalkozzak a zenével. A Megasztár mégis egészen más élményt jelentett, hiszen az, hogy a zsűri és a közönség előtt állhattam, egy teljesen új fejezetet nyitott az életemben” – mondta Márió.

Jánoki Márió, a Megasztár felfedezettje: Figyelmetlenségen múlt a vaksága BORS
Szépréthy Roland kísérte a Megasztár zsűri elé (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Anna, a fiú édesanyja minden pillanatát végigizgulta a válogatónak, hiszen születése óta Márió mellett áll, és támogatja őt.

Márió koraszülött volt, hat hónapra született, és sajnos az inkubátorban túl sok oxigént kapott, így tönkrement a szeme. Sajnos nem vették észre, hogy levált a retinája, és ha egy kicsit jobban figyelnek, talán elkerülhető lett volna a vakság, vagy legalább árnyakat láthatott volna. Sajnos ő teljes sötétségben él, és meg kellett békélnünk ezzel. Öt évig sírtam, és nem tudtam, mit kezdjek az életével, amíg valaki fel nem nyitotta a szemem: attól, hogy marcangolom magam, neki sem lesz jobb. Akkor jöttem rá, hogy inkább azt kell megtalálnunk, hogy miben lesz ő igazán jó, és azon az úton kell mennünk. Amikor, még az óvoda előtt, egy kézzel pötyögött vissza dalokat a kis játék szintetizátorán, tudtam, hogy megvan: a zene lesz az, ami betölti az életét” – mesélte az édesanya.

Soha nem kért semmit

Márió édesapja elhagyta őket, így Anna rengeteg nehézséggel küzdött, hiszen egyedül maradt a vak kisfiával.

Jánoki Márió, a Megasztár felfedezettje: Figyelmetlenségen múlt a vaksága BORS
Édesanyjával, Annával nagyon jó a kapcsolata (Fotó: archív / hot! magazin)

Vidám, szerény, és nagyon pozitív természetű. Soha nem kért semmit; hiába kérdeztem, hogy milyen ajándékot szeretne a születésnapjára, legtöbbször csak egy finom tortára vágyott. Panasz soha nem hagyta el a száját, minden helyzetben bátran állta a dolgokat” – mondta a büszke anyuka. „Lelkesedés-sel vetette bele magát mindabba, amit csinált; például biciklizés közben én kulcscsomóval futottam előtte, hogy hallja, merre menjen. Látókkal együtt járt iskolába, és az emberek azonnal megszerették. Ő ad nekem erőt a mindennapokhoz, és nem is lehetnék rá büszkébb!

Megasztár – Mindenkinek jár az esély

Kiszel Jennifer tavaly a Megasztárban halláskárosultként indult, mégis elképesztő kitartással menetelt előre. A tehetsége és az elszántsága révén egészen az élő műsorokig jutott, mindenki szívét meg-érintve.

További érdekes sztártörténeteket olvashat a friss hot! magazinban (Fotó: hot! magazin)

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu