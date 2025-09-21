A Megasztár felfedezettjének, Jánoki Máriónak figyelmetlenségen múlt a vaksága

Márió születése óta vak, ám ez sosem akadályozta meg abban, hogy a zenében találja meg az útját. A Megasztár felfedezettjét már kisgyerekként rabul ejtette a dallamok világa, és nemcsak énekelni tanult meg, hanem a zongora billentyűit is mesterien megszólaltatja – ami még egy látó ember számára is hatalmas kihívás.

Jánoki Márió Tóth Gabi csapatába került (Fotó: TV2 / hot! magazin)

„Kétévesen már a játékszintetizátoron játszottam vissza a dallamokat, amiket édesanyám dúdolt, ötévesen zeneiskolába kerültem, 11 évesen pedig komolyabban foglalkoztam a klasszikus zenével” – mesélte Márió a hot!-nak. „Anyukám bátorítására jelentkeztem a TV2 Megasztárba is: nagy bátorság és sok remény kellett hozzá, de úgy tűnik, megérte belevágni” – mondta.

Márió koraszülött volt, hat hónapra született

A zsűri és a közönség is hatalmas lelkesedéssel fogadta Márió produkcióját, amely mindenkit azonnal lenyűgözött.

„Sok speciális rendezvényen és versenyen léptem fel, ahol gyakran kiemelkedő tehetségnek tartot-tak; ez adott erőt ahhoz, hogy komolyabban is foglalkozzak a zenével. A Megasztár mégis egészen más élményt jelentett, hiszen az, hogy a zsűri és a közönség előtt állhattam, egy teljesen új fejezetet nyitott az életemben” – mondta Márió.

Szépréthy Roland kísérte a Megasztár zsűri elé (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Anna, a fiú édesanyja minden pillanatát végigizgulta a válogatónak, hiszen születése óta Márió mellett áll, és támogatja őt.

„Márió koraszülött volt, hat hónapra született, és sajnos az inkubátorban túl sok oxigént kapott, így tönkrement a szeme. Sajnos nem vették észre, hogy levált a retinája, és ha egy kicsit jobban figyelnek, talán elkerülhető lett volna a vakság, vagy legalább árnyakat láthatott volna. Sajnos ő teljes sötétségben él, és meg kellett békélnünk ezzel. Öt évig sírtam, és nem tudtam, mit kezdjek az életével, amíg valaki fel nem nyitotta a szemem: attól, hogy marcangolom magam, neki sem lesz jobb. Akkor jöttem rá, hogy inkább azt kell megtalálnunk, hogy miben lesz ő igazán jó, és azon az úton kell mennünk. Amikor, még az óvoda előtt, egy kézzel pötyögött vissza dalokat a kis játék szintetizátorán, tudtam, hogy megvan: a zene lesz az, ami betölti az életét” – mesélte az édesanya.