Botrány a Megasztárban: Egy versenyző rámarkolt Herceg Erika fenekére

Szikora Ferenc vagyok, egy igazi sportember, nem létezik más csak a vas és én – ezzel a kegyetlenül őszinte felütéssel robbant be a Megasztár stúdiójába a "legendás" súlyemelő, aki ezúttal nem az edzőteremben, hanem a reflektorok vakító fényében akart bizonyítani: “Hogyha kell, egy kecskét is megemelek, most itt az idő, hogy eggyel feljebb tegyem a lécet itt a Megasztárban!” – harsogta, és mindenki tudta: Ferenc nem viccel. A produkció hevében még Herceg Erikát is bevonta a műsorba.
„A világ egyik legerősebb embere vagyok, de ezúttal a hangomat emelem fel a Megasztár színpadán” – jelentette ki, amikor a mikrofon elé, és mindazt, amit addig csak súlyzókkal és acéllal formált, most dallamokba öltöztette a Backstreet Boys egyik örök klasszikusával. Már gyerekkorában úgy érezte, énekesnek született, sőt világsztárnak – más kérdés, hogy a zsűri nem így gondolta.
Az éneklésen túl a fizikai kihívás sem maradt el: “Erikát fél kézzel ki tudnád nyomni?” – kérdezte Tóth Gabi, ám Herceg Erika nem hagyta annyiban, visszakérdezett: "Kipróbáljuk?". És megpróbálták. A mozdulat tökéletes volt egészen addig, amíg Ferenc rá nem markolt Erika fenekére – egy pillanatra megfagyott a levegő. A közönség felnevetett, a zsűri arcán meglepetés, némi zavar jelent meg, de a Megasztár versenyzője büszkén vállalta a pillanatot.
“Nagyon magányosak lennének nélküled azok a súlyok, neked ott a helyed,” mondta Curtis, amivel a zsűritársai mélyen egyetértettek. “Pedig nagyon jól sikerült, megtapsoltak, mégis szándékosan kiejtettek…” – sóhajtott Ferenc, miközben azon morfondírozott, hogy vajon a kora vagy a hangi hiányosságai miatt kellett-e búcsúznia.
A Megasztár szombati adásában valóban felrobbant a színpad, de nem feltétlen a legjobb értelemben. Szikora Ferenc, a súlyemelő, énekes és TikTok-sztár végül kiesett a versenyből, ám a közönséget így sem veszítette el: a közösségi médiában továbbra is szórakoztatja a rajongóit. A műsorvezetők, Ördög Nóra és Szépréthy Roland jól mulattak a produkción, amely sokaknak inkább egy mulatságos előadásként vonul be a műsor történelmébe, mintsem zenei teljesítményként.
