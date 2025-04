Pásztor Anna: „Az elmúlt években sokszor menekültem”

Dolgos hétköznapjai vannak az Anna and The Barbies frontemberének. Pásztor Anna nemrégiben költözött be az új családi fészkébe, emellett pedig elkezdte rendbe tenni az életét maga körül, amire már régóta szüksége volt.

Pásztor Anna gyermekeinek megteremtette a biztonságot Fotó: Markovics Gábor / HOT MAGAZIN

Befejezte az építkezést Pásztor Anna

„Megterveztem és felépítettem egy házat három év alatt. Az ép eszem megtartása végett sokat segített, hogy videóra vettük minden részletét. Elképesztő, hogy milyen önbecsülést adott, hogy véghez vigyem az építkezést. Az életemben mindig is sodródtam, most pedig megteremtettem a biztonságot a gyerekeimnek és magamnak. Ezzel az otthonnal ledobtam a vasmacskát, ez pedig elképesztő erőt ad a jellememnek. Az, hogy van egy strukturált életem, így a zenekart is sikerült rendbe raknom, ezért most nyakig abban vagyok, hogy saját magamat is rendbe hozzam. Az életem, hála az égnek, nagyon jó, és még jobban szeretnék megerősödni. Az elmúlt években sokszor menekültem és mentettem magam helyzetekből, nem arra figyeltem, hogy az egészségem rendben legyen. Rákészültem száz évre, de ahhoz életmódváltás kell. Ötvenévesként rá kell kapcsolnom arra, hogy mi az, ami kell ehhez a bizonyos örök élethez” – kezdte Anna a hot! magazinnak.

„Megterveztem és felépítettem egy házat három év alatt” Fotó: Instagram / HOT MAGAZIN

Az énekesnő mindig is szeretett adni

Pásztor Anna mindig szeretett adni. Úgy gondolja, ez inkább neveltetés kérdése, hiszen a szülei és a nagyszülei is elképesztő önzetlenséggel nevelték fel őt és a testvérét is.

„Valahogy egészen fiatalon megéreztem, hogy az adás önös érdek is: azért jó, mert onnantól kezdve fejlődik az ember. Gyerekkorom óta kényszerem, hogy beleszóljak a világ igazságtalanságába vagy abba, ha valakit bántanak. Az egyik nagy gurum azt mondta, hogy miután elmész ebből a világból, két-három generáció után az marad fenn belőled, hogy kivel milyen voltál, minden más elenyészik” – árulta el.