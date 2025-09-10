Boldogan tette meg a bejelentést Törőcsik Franciska, el sem hiszi, hogy megtörtént

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy az utóbbi időszakban sikert sikerre halmozott Törőcsik Franciska. A mozik továbbra is adják a Hogyan tudnék élni nélküled? című, Demjén Ferenc legendás slágerein alapuló zenés vígjátékot, amely sorra dönti meg a nézettségi rekordokat. Nem meglepő, hogy már el is kezdték forgatni a folytatását. Ugyancsak nagy sikernek bizonyult a TV2 Hunyadi című sorozata is, amely ráadásul nem csak nálunk, de immár a tengerentúlon is hódít.

Boldogan jelentette be a nagyszerű hírt Törőcsik Franciska / Fotó: Ladóczki Balázs

A Torontói Filmfesztivál Primetime szekciójában mutatták be a produkciót, ahol korábban olyan sorozatok kaptak helyet, mint a Transparent (Amazon) vagy a Black Mirror (Netflix). A közönség vastapssal jutalmazta az alkotást, amely hamarosan a CBC GEM-en debütál a kanadai nagyközönség előtt

- újságolták el a Hunyadi sorozat Instagram-oldalán, míg Törőcsik Franciska azt mutatta meg, hogyan ragyogta be ő és a sorozat többi sztárja a vörös szőnyeget, a bemutató után.

Annyi minden történt velünk ez alatt a pár nap alatt, még nem fogtam fel…

- írta a posztjában a színésznő, majd hozzátette, a Hunyadi szeptember 19-től lesz elérhető Kanadában.