Boldogan tette meg a bejelentést Törőcsik Franciska, el sem hiszi, hogy megtörtént

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy az utóbbi időszakban sikert sikerre halmozott Törőcsik Franciska. A mozik továbbra is adják a Hogyan tudnék élni nélküled? című, Demjén Ferenc legendás slágerein alapuló zenés vígjátékot, amely sorra dönti meg a nézettségi rekordokat. Nem meglepő, hogy már el is kezdték forgatni a folytatását. Ugyancsak nagy sikernek bizonyult a TV2 Hunyadi című sorozata is, amely ráadásul nem csak nálunk, de immár a tengerentúlon is hódít.
A Torontói Filmfesztivál Primetime szekciójában mutatták be a produkciót, ahol korábban olyan sorozatok kaptak helyet, mint a Transparent (Amazon) vagy a Black Mirror (Netflix). A közönség vastapssal jutalmazta az alkotást, amely hamarosan a CBC GEM-en debütál a kanadai nagyközönség előtt
- újságolták el a Hunyadi sorozat Instagram-oldalán, míg Törőcsik Franciska azt mutatta meg, hogyan ragyogta be ő és a sorozat többi sztárja a vörös szőnyeget, a bemutató után.
Annyi minden történt velünk ez alatt a pár nap alatt, még nem fogtam fel…
- írta a posztjában a színésznő, majd hozzátette, a Hunyadi szeptember 19-től lesz elérhető Kanadában.
A Hunyadinak hála egyébként a sorozat több sztárja is egy csapásra országos ismeretségre tett szert, köztük a főszereplőt alakító Kádár L. Gellért is, akinek legújabb filmjét, a Még egy kívánságot ebben a hónapban elkezdik forgatni. A készülő produkcióban ott lesz még Hermányi Mariann, valamint a népszerű, fiatal rapper, T. Danny is felbukkan.
