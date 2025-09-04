"Meseszép vagy!"- A magyar színésznő őzike tekintetének senki sem tud ellenállni!

A gyönyörű színésznő, Törőcsik Franciska nemrégiben posztolt magáról egy képet a közösségi oldalára, amivel teljesen felrobbantotta az internetet, hiszen igéző őzike szemeivel egytől-egyik elvarázsolta a rajongóit.
Franciska a legfrissebb közösségi média bejegyzése szerint jelenleg nem Magyarországon tartózkodik, hanem külföldre szólította a munkája egészen Torontóig, ahol büszkén népszerűsíti a magyar nézőközönség legnépszerűbb műsorát, a Hunyadi sorozatot. A színésznő alig visel, sőt talán nem is visel sminket a fotón, ami még bájosabbá varázsolja angyali arcát. A rajongók örömteli hozzászólásokat hagytak a színésznő bejegyzése alá, sőt többen kérik, hogy próbáljon pihenni a szoros ütemterv mellett.
Törőcsik Franciska legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban elérhető!
