"Meseszép vagy!"- A magyar színésznő őzike tekintetének senki sem tud ellenállni!

Törőcsik Franciska
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 19:52
A színésznő bájos szépsége teljesen elvarázsolja rajongóit.
Amy Mans
A gyönyörű színésznő, Törőcsik Franciska nemrégiben posztolt magáról egy képet a közösségi oldalára, amivel teljesen felrobbantotta az internetet, hiszen igéző őzike szemeivel egytől-egyik elvarázsolta a rajongóit.

alt=A magyar színésznő, Törőcsik Franciska igazán bájos fotóval örvendezte meg rajongóit közösségi oldalán
A magyar színésznő, Törőcsik Franciska igazán bájos fotóval örvendezte meg rajongóit közösségi oldalán / Fotó: MW

A színésznő bájos oldalát mutatta meg követőinek

Franciska a legfrissebb közösségi média bejegyzése szerint jelenleg nem Magyarországon tartózkodik, hanem külföldre szólította a munkája egészen Torontóig, ahol büszkén népszerűsíti a magyar nézőközönség legnépszerűbb műsorát, a Hunyadi sorozatot. A színésznő alig visel, sőt talán nem is visel sminket a fotón, ami még bájosabbá varázsolja angyali arcát. A rajongók örömteli hozzászólásokat hagytak a színésznő bejegyzése alá, sőt többen kérik, hogy próbáljon pihenni  a szoros ütemterv mellett.

Törőcsik Franciska legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban elérhető!

 

 

 

 

