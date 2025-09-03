T. Danny szívszorító beismerést tett: „Időnként olyan sötét mélységekben jártam...”

Az egyik legfelkapottabb rapper lett pár éve civil nevén Telegdy Dániel. Egymás után jöttek ki az újabb és újabb slágerei, teltházas bulikat csinált, majd jöttek a televíziós műsorok T. Dannyt a TV2 Dancing with the Stars műsorában az a generáció is megszerette, akinek előtte fogalma sem volt, ki is ő. Úgy tűnt, minden kerek, határ a csillagos ég, de aztán minden romba dőlt, szakítása Kecskés Enikő modellel olyan mélységekbe taszította, amiből nem tudott, vagy nem akart kimászni…
A rapper rajongói még ha egy kicsit elvakultak is kedvencükkel szemben, észrevették az elmúlt hónapokban, hogy kedvencük elindult a lejtőn lefelé. T. Danny teljesen megváltozott, jóképű, kisfiús mosolya tovatűnt, szeméből folyamatosan a szomorúság süt. Szakítása eleinte ihletet adott neki, elképesztően jó dalokat dobott ki, amiktől odáig voltak a rajongók. De aztán látványosan lefogyott, a tekintete zavart lett, eltűntek a pozitív kommentek, oldalait elárasztották a függőségre utaló, de támogató hozzászólások. Legújabb dala alatt viszont már nagyon durva üzenetek vannak, szinte kivétel nélkül arról szólnak, hogy kérjen segítséget.
Pár napja aztán állítólagos barátja, Manuel Instagram sztoriban fogalmazta meg félelmét Dani függősége miatt, szerinte csak a börtön segítene rajta, az kitisztítaná. Erre a rapper egy rövid videóban reagált, aminek lényege az volt, hogy köszöni jól van…
Végül T. Danny rapper legutóbbi koncertje után belátta, itt az igazság ideje, részletes, hosszú posztban fejtette ki, mi történt vele az elmúlt másfél évben.
„Köszönöm! Nem csak ezt a szenzációs estét, hanem ugyanúgy az elmúlt évek nagyszerű eseményeit is. Köszönöm, Nektek és azoknak, aki dolgoztak rajta velem együtt, vállt vállnak vetve. Együtt a szembe szélben, töretlenül és hűen, jóban és rosszban egyaránt. Az állandó hazugságok és álhírek, a pletykák, na meg a rossz szándékú, aljas próbálkozások, hogy besározzák a nevem; bevallom engem is megviseltek”
– kezdte a posztban.
Az elmúlt másfél év igazságtalansága olyan óriási teher volt, ami alatt kis híján én magam is összetörtem. Ezt pedig nem támaszthattam mások vállára, így hát magam vállaltam az áldozatot. Olykor mások bűneiért is. A tavalyi év valóban nehéz volt; akadtak emberpróbáló pillanatok, szomorú sztorik és rossz napok, de valahogy a végén mégis mindig mosolyogtunk egymásra. Valahogy mindig átvészeltük. Sokat hibáztam, meglehet. Vezekelnem kellett magamért, hogy újra szeretni tudjam magam és így az én szeretteimnek ne kelljen értem. Talán az út, amin jártam nem a legjobb út volt. Talán időnként olyan sötét mélységekben jártam és kutattam az ismeretlent, ami sokakat megrémisztett. Talán nem érthette ezt meg akkor más, de nem is vártam soha senkitől. Tanulságos volt, szükséges ahhoz, hogy egy jobb önmagam lehessek. Hosszú és fájdalmas út volt. Nem csak nekem, de sokaknak másoknak is. Sajnálom. De talán, most már megértitek. Sötétség nélkül nincsen fény; és nélkületek nem vagyok én sem. Köszönöm, hogy kitartottatok, hogy vártatok rám! Egyszer megígérem elmesélek mindent, de most még nem jött el az ideje. Hisz még megannyi boldog pillanat, maradandó élmény és örök történet vár ránk közösen. Barátaim, mint mondtam; jól vagyok, boldog és egészséges. Gyógyulok és épülök, csak csendben. Nem törtek meg, felálltam és továbbléptem. Erősebben, mint valaha. Kétkedők mindig voltak és lesznek, ettől szép a világ. Mi többiek maradunk egységben, szeretetben és az egymásba vetett hitünkben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.