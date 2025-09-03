T. Danny szívszorító beismerést tett: „Időnként olyan sötét mélységekben jártam...”

Az egyik legfelkapottabb rapper lett pár éve civil nevén Telegdy Dániel. Egymás után jöttek ki az újabb és újabb slágerei, teltházas bulikat csinált, majd jöttek a televíziós műsorok T. Dannyt a TV2 Dancing with the Stars műsorában az a generáció is megszerette, akinek előtte fogalma sem volt, ki is ő. Úgy tűnt, minden kerek, határ a csillagos ég, de aztán minden romba dőlt, szakítása Kecskés Enikő modellel olyan mélységekbe taszította, amiből nem tudott, vagy nem akart kimászni…

T. Danny barátnője, Kecskés Enikő szerint megcsalás miatt lett vége a kapcsolatuknak (Fotó: MW archív)

T. Dannyt bemártotta Manuel

A rapper rajongói még ha egy kicsit elvakultak is kedvencükkel szemben, észrevették az elmúlt hónapokban, hogy kedvencük elindult a lejtőn lefelé. T. Danny teljesen megváltozott, jóképű, kisfiús mosolya tovatűnt, szeméből folyamatosan a szomorúság süt. Szakítása eleinte ihletet adott neki, elképesztően jó dalokat dobott ki, amiktől odáig voltak a rajongók. De aztán látványosan lefogyott, a tekintete zavart lett, eltűntek a pozitív kommentek, oldalait elárasztották a függőségre utaló, de támogató hozzászólások. Legújabb dala alatt viszont már nagyon durva üzenetek vannak, szinte kivétel nélkül arról szólnak, hogy kérjen segítséget.

Pár napja aztán állítólagos barátja, Manuel Instagram sztoriban fogalmazta meg félelmét Dani függősége miatt, szerinte csak a börtön segítene rajta, az kitisztítaná. Erre a rapper egy rövid videóban reagált, aminek lényege az volt, hogy köszöni jól van…



„Talán az út, amin jártam, nem a legjobb út volt”

Végül T. Danny rapper legutóbbi koncertje után belátta, itt az igazság ideje, részletes, hosszú posztban fejtette ki, mi történt vele az elmúlt másfél évben.

„Köszönöm! Nem csak ezt a szenzációs estét, hanem ugyanúgy az elmúlt évek nagyszerű eseményeit is. Köszönöm, Nektek és azoknak, aki dolgoztak rajta velem együtt, vállt vállnak vetve. Együtt a szembe szélben, töretlenül és hűen, jóban és rosszban egyaránt. Az állandó hazugságok és álhírek, a pletykák, na meg a rossz szándékú, aljas próbálkozások, hogy besározzák a nevem; bevallom engem is megviseltek”