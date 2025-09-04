Megszólalt a pszichológus T. Danny-ről: „A legoptimistább esetben is sok-sok visszaesés várható”

Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 18:00
Nem hiába aggódtak a rajongók, a fiatal, tehetséges rapper tegnap beismerte harcát a démonaival. T. Danny bevallotta, hogy nem az volt a legjobb út, amit választott, és sokszor olyan mélységekben járt, amivel szeretteit is megrémisztette. A szakértő szerint az énekes beismerése az első lépés ahhoz, hogy a gyógyulás útjára lépjen, de fel kell készülnie rá, hogy nagyon hosszú és fájdalmas út áll előtte.
Hónapok óta ment a találgatás, vajon mi okozta azt a hatalmas változást, ami napról napra nyomon követhető volt a rapper külsején. T. Danny látványos fogyása, állandóan szomorú, néha zavaros tekintete sokak szerint a drognak köszönhető, míg mások szerint csupán túlhajtotta magát. Az előadó eleinte tagadásban volt, köszönte szépen, jól van, de végül tiszta vizet öntött abba a bizonyos pohárba, beismerve, hosszú, fájdalmas út van mögötte. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint nem csak a mögötte, de az előtte álló út is nehéz lesz.

T. Danny
T. Danny Dancing with the Stars szereplése sokakat meglepett, az a generáció is megszerette, aki addig azt sem tudta, ki ő (Fotó: Máté Krisztián)

T. Danny elmenekült problémái elől

Telegdy Dániel nagyon jó családba született, szeretetteljes, biztonságos fészekben nőtt fel, semmi nem készíthette fel arra a pokolra, amit egy csalódás, az első szerelme árulása hozott magával. T. Danny igyekezett mindent kiírni magából, egy albumot szánt Kecskés Enikőnek, a szakításuknak, de ez sem hozta meg a várt megnyugvást. A rajongók szerint akkor elindult a lejtőn, durván megváltozott külsőre, még a legelvakultabb fanatikusok is úgy gondolták, T. Danny drogfüggő, komoly bajban van. Mindezt megerősítette Instagramon a vallomása, miszerint a magánéleti gondok és az állandó megfelelési kényszer súlya miatt rossz úton járt, vezekelnie kellett…

„Az alkohol, a droghasználat, vagy a gyógyszer pótcselekvés, rövid távon ad egy olyan élményt, hogy jól érzi magát az illető, elnyomja a nyomasztó gondolatokat” – magyarázta Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus. 

De nagyon veszélyes, könnyen kialakul a függőség, egyre több kell, ha nincs, megvonási tünetek jelentkeznek, könnyen elindul a használó a lejtőn. Vannak traumák, élethelyzetek, ilyen a szakítás is, ami után jön a veszteségérzés, a hiány, nincs megküzdési stratégia, főleg egy első szerelemnél, első komoly csalódásnál, ösztönös védekezés lép életbe, a bódítószerek választása könnyű út. Főleg, ha az ember a karrierje során, az őt körülvevő társaságban már látott ilyet, hamar belecsúszhat!


A beismerés az első lépés

A függő emberek eleinte még maguknak is hazudnak, és tagadják, hogy baj van – vallja a szakértő.

Ott a szégyenérzet, a félelem, hogy mások megtudják, ezáltal felmerül a kérdés, így szerethető vagyok-e. Aztán jön a düh, az elutasítás, elfordulnak a barátok. Támaszra vágyik, de lerombolja az emberi kapcsolatait. A gyógyulás felé vezető úton az első lépés a beismerés, e nélkül nem indulhat el a folyamat. És akkor is, még a legoptimistább esetben is sok-sok visszaesésre kell számítani, nagyon nehéz időszak ez. De küzdeni kell, erre bátorítom őt is!

Egy biztos, a fiatal rappernek most kitartásra, türelemre lesz szüksége, még önmagával szemben is, hogy újra a régi T. Danny nézzen vissza rá a tükörben.

 

 

