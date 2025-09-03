T. Danny mégsem tud túllépni a szakításán? Újabb üzenetet küldött exének

T. Danny és Kecskés Enikő kapcsolata 2023-ban a Dancing with the Stars című műsor forgatásán kezdődött, de a boldog párkapcsolat nem tartott sokáig, rövid idővel a műsor befejezése után elváltak útjaik.
Viharos szakításuktól sokáig volt hangos a média, T. Danny Hajdú Péter műsorában beszélt az érzéseiről, ahol elárulta, sokáig nem tudott túllépni a történteken. Kecskés Enikő sem várt sokáig, a Levente klubja című podcastben törte meg a csendet és kitálalt kapcsolatukról. Enikő békében akarta lezárni az ügyet, de szerinte ez nem volt megoldható. Ráadásul a rapper volt szerelmének szánt dalait sem vette jó néven a fiatal lány.
Azt gondolom, hogy nem volt szép tőle ilyen szövegeket írni, azután, hogy ő meg én tudjuk, mi történt.
„Én sok mindent megbocsátottam, de vannak azok a dolgok, amiket már nem lehet. Habár nem akartam elhagyni, de nem nagyon hagyott más választást” – nyilatkozta korábban a modell.
Telegdy Dániel idén júliusban már a TV2 kamerái előtt mondta el, hogy úgy érzi, sikerült túllépnie Kecskés Enikőn. Azt azonban nem tagadta, hogy nagyon megviselte a szakításuk. Ezzel kerek lenne a történet, pont kerülhetett volna egy fájdalmas és régóta tartó időszakra T. Danny életében.
De talán mégsem így történt?
A frissen megjelent „Szívtipró szálloda (2. Rész)” címet kapott album nem erre enged következtetni. A szívtiprót, T. Danny-t a múltja még mindig kísértheti. Az albumon megtalálható művek közül nem kell sokáig keresni, hogy a hallgató rájöjjön, ki is lehet a sorok között folyamatosan megjelenő nem túl rejtélyes hölgy, aki szinte távozni nem akaró szellemként tér vissza albumról albumra. „Oké” című zenéjét a bevezetéstől a hölgynek ajánlja, amolyan előzmény történetként a szívtelen és magányos férfi megszületéséig.
,,Ott a világom,
ottmaradt benne egy nőben,
kértem, hogy várjon,
szerettem, ő nem.”
Az album ugyanakkor az ellentétek játéka is, mivel a feldolgozatlan traumáktól szenvedő, még mindig szerelmes férfi és a kontroll nélküli kaszanova képe váltja egymást a dalszövegekben.
,,No Limit: Megmentem az összes ribit
Remeg az ágy, I kill it (Jah)”
Bár rajongói szerint inkább saját magát kellene megmentenie az újdonsült szuperhősnek. Amióta szakított Kecskés Enikővel, sokan aggódnak érte, többen úgy vélik, a fiatal zenész már nem önmaga. Úgy tűnik, ez egy kollégának is feltűnt, az elmúlt napokban Manuel mondta el a véleményét egy Instagram sztoriban zenész kollégájáról, ami végül üzengetésbe ment át, és további magyarázkodásokat eredményezett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.