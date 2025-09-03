T. Danny mégsem tud túllépni a szakításán? Újabb üzenetet küldött exének

T. Danny és Kecskés Enikő kapcsolata 2023-ban a Dancing with the Stars című műsor forgatásán kezdődött, de a boldog párkapcsolat nem tartott sokáig, rövid idővel a műsor befejezése után elváltak útjaik.

T. Danny és Kecskés Enikő kapcsolata nem volt hosszú (Fotó: Facebook)

T. Danny szakítása csúnyára sikerült

Viharos szakításuktól sokáig volt hangos a média, T. Danny Hajdú Péter műsorában beszélt az érzéseiről, ahol elárulta, sokáig nem tudott túllépni a történteken. Kecskés Enikő sem várt sokáig, a Levente klubja című podcastben törte meg a csendet és kitálalt kapcsolatukról. Enikő békében akarta lezárni az ügyet, de szerinte ez nem volt megoldható. Ráadásul a rapper volt szerelmének szánt dalait sem vette jó néven a fiatal lány.

Azt gondolom, hogy nem volt szép tőle ilyen szövegeket írni, azután, hogy ő meg én tudjuk, mi történt.

„Én sok mindent megbocsátottam, de vannak azok a dolgok, amiket már nem lehet. Habár nem akartam elhagyni, de nem nagyon hagyott más választást” – nyilatkozta korábban a modell.

Telegdy Dániel idén júliusban már a TV2 kamerái előtt mondta el, hogy úgy érzi, sikerült túllépnie Kecskés Enikőn. Azt azonban nem tagadta, hogy nagyon megviselte a szakításuk. Ezzel kerek lenne a történet, pont kerülhetett volna egy fájdalmas és régóta tartó időszakra T. Danny életében.

De talán mégsem így történt?

A rapper nehéz időszakon van túl (Fotó: Bors)

T. Danny dalai igen beszédesek

A frissen megjelent „Szívtipró szálloda (2. Rész)” címet kapott album nem erre enged következtetni. A szívtiprót, T. Danny-t a múltja még mindig kísértheti. Az albumon megtalálható művek közül nem kell sokáig keresni, hogy a hallgató rájöjjön, ki is lehet a sorok között folyamatosan megjelenő nem túl rejtélyes hölgy, aki szinte távozni nem akaró szellemként tér vissza albumról albumra. „Oké” című zenéjét a bevezetéstől a hölgynek ajánlja, amolyan előzmény történetként a szívtelen és magányos férfi megszületéséig.

,,Ott a világom,

ottmaradt benne egy nőben,

kértem, hogy várjon,

szerettem, ő nem.”

Az album ugyanakkor az ellentétek játéka is, mivel a feldolgozatlan traumáktól szenvedő, még mindig szerelmes férfi és a kontroll nélküli kaszanova képe váltja egymást a dalszövegekben.