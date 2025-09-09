Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Ádám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Freddie úgy érzi, ha tökéletesen énekel, akkor is veszített volna a Sztárban Sztár All Starsban

vélemény
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 15:25
vereségpárbaj
Freddie számára vereséggel indult a műsor új évada, amiről most el is mondta a véleményét. Az énekes úgy érzi, bármit tett volna, akkor is veszít Vavra Bence ellen a Sztárban Sztár All Stars párbaján.
Niki
A szerző cikkei

Vasárnap berobbant a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évada, ahol elképesztő párbajoknak lehettek szem és fültanúi a nézők. Az adásban két korábbi győztes, Fehérvári Gábor Alfréd Freddie és Vavra Bence is összecsapott, ami az utóbbi győzelmével zárult. Végül azonban a „vesztes” is továbbjutott a nézőknek köszönhetően, ezzel kapcsolatban most el is mondta az őszinte véleményét.

293A3794 Sztárban sztár all stars
A Sztárban Sztár All Stars zsűrijének döntése alapján Freddie alulmaradt Vavra Bencével szemben, de nem érzi vesztesnek magát (Fotó: Szabolcs László)

Freddie úgy érzi, nincs miért szégyenkeznie, hiszen bármit is tett volna, mindenképpen alul marad Vavra Bence Freddie Mercury előadásával szemben. Sőt, nagyon is büszke a produkciójára, a vereségtől függetlenül.

Nyilván idegtépő volt vigaszágra kerülni és reménykedni, hogy vajon továbbjutok-e nektek köszönhetően. Vagy, azzal, hogy lehetett volna jobb az előadás

 – kezdte őszintén.

„Sokkal, sokkal jobban élveztem és más átéléssel énekeltem ezt a pár percet mint 2018-ban. Ez a legnagyobb sikerem tegnapról, amit remélem Ti is érzékeltetek és amit jó jelnek érzek, ha távlatban merek gondolkodni. Visszahallgattam, szerintem sikerült megőrizni a dal mélységét, szépségét, jelentését és jól estek a zsűri szavai, csakúgy mint a stúdióban tartózkodó közönség felemelő reakciója” – írta Freddie Facebook posztjában hétfő este.

@sztarbansztartv2 Stohl András számára igazán különleges dal volt ez most Freddie-től🥹❤️ #sztarbansztarallstars #sztarbansztar #freddie #tv2 #tv2play ♬ original sound - Sztárban Sztár

A Sztárban Sztár All Stars versenyzői egymást inspirálják

Az énekes azt is elárulta, hogy számára inkább felemelő, mintsem lehúzó kollégája teljesítménye, hiszen mostantól kezdve hétről hétre azon dolgozik majd, hogy együtt állhassanak színpadra a Sztárban Sztár 2025-ös évadának végén.

Vavra Bence egyszerűen káprázatos. Még alulmaradni is megtiszteltetés, amikor ilyen a minőségi standard. Szeretném, ha ez így is maradna, és nyugodt vagyok, mert tudom, ha magamhoz képest a tökéletes Eltont rakom a színpadra, akkor is elveszítem ezt a párbajt

 – vallotta be.

„Bence pedig nekem innentől kezdve inspiráció, akivel bízom benne, hogy egyszer még ebben az évadban átkarolhatjuk egymást Tillát hallgatva. Mondjuk három hónap múlva” – tette még hozzá, utalva a Sztárban Sztár döntőjére.

@sztarbansztartv2 Ma este Freddie Mercuryként varázsol el mindenkit, Vavra Bence!🫅🏻 Szavazzatok‼️ #sztarbansztarallstars #sztarbansztar ##vavrabence #tv2 #tv2play ♬ original sound - Sztárban Sztár

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu