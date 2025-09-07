Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Durva balhé a stúdióban: összeszólalkozott a két női zsűri - Videó

Lékai-Kiss Ramóna
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 21:05 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 07. 21:20
Wolf Kati produkciója után...

A Sztárban sztár All Stars színapadán Nótar Maryék után Wolf Kati és Vásáry André következett. Előbbinek az előadása után azonban hatalmas vita tört ki két zsűritag, Lékai-Kiss Ramóna és Liptai Claudia között.

Wolf Kati Fotó: MATE KRISZTIAN

Én nem tudtam, hogy te ennyire jó színésznő is vagy, tényleg le a kalappal, ez konkrétan nem egy átváltozás volt, hanem egy bűvészkedés. Sokan nem is tudják, hogy milyen nehéz ilyen huzamosabb ideig fintorogni. Ugye leszámítva Claudiát

- szúrt oda a zsűritársának Lékai-Kiss Ramóna, ám ezt a másik női ítész nem hagyta szó nélkül és azonnal frappánsan reagált rá.

A Ramóna a jövőhéten is jön?

- tette fel a kérdést Liptai Claudia.

 

