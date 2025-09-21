Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Elvesztette rock and roll-szüzességét Nótár Mary: "Életemben nem énekeltem ilyet!"

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 19:26 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 21. 19:32
Igencsak extrém produkcióval és értékeléssel nyitott a műsor. Mik ki nem derültek máris a Sztárban Sztár adásában!

Igencsak komoly kihívással találta szemben magát Nótár Mary, amikor a Sztárban Sztár All Stars harmadik élő adásában színpadra kellett állnia Little Richardként. Kisfilmjében ugyanis bevallotta a tehetséges énekesnő: nem igazán áll hozzá közel a műfaj, sőt, valószínűleg életében nem énekelt még rock and rollt.

Nótár Mary nyitotta a Sztárban Sztár All Stars 2025 harmadik adását

Sztárban Sztár All Stars: ilyen Little Richard volt Nótár Mary

"Így kell elindítani egy show-t" - jelentette ki Stohl András, hozzátéve: a hangutánzás tökéletes volt, a látvány kevésbé. Mint magyarázta: Mary nem volt elég őrült Little Richardnak.

"Little Richard nem volt nagy, de te olyan vagy, mint akit kimostak" - tette hozzá Liptai Claudia a 11. évad harmadik adásában, arra utalva, hogy bizony az énekesnő még utánzottjánál is apróbb termetű. Lékai-Kiss Ramóna pedig bevallotta: bajusz-fétise van, így bejön neki Mary, mint Little Richard.

 

