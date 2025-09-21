"Engem teljesen levettél a lábamról" – Lékai-Kiss Ramóna vetkőzni kezdett Vásáry André láttán

Különleges produkcióval lepte meg a zsűrit a Sztárban Sztár All Stars élő adásában Vásáry André. Sabrina Salerno dalát hozta el, aminek köszönhetően nőként kellett megjelennie a közönség előtt. Elég nagy kihívás elé került André ezzel a produkcióval.
Vásáry André Sabrina Boys című dalával és szinte tűpontos átalakulásával lehengerelte a zsűrit és a nézőket is: Lékai-Kiss Ramóna első megszólalóként nem is győzte dícsérni az előadást.
Nekem bejöttél, anyukám!
– mondta Ramóna, aki annyira belelkesült, hogy egy rétegett rögtön le is dobott magáról.
Liptai Claudia sem fogta vissza magát: megemlítette, hogy a nővé vált André Stohl András típusa, amit a következő Nagy Ő meg is erősített egy "Már amikor háttal álltál, én már akkor huhogtam" felszólalással, majd Till Attila is odaszúrta, hogy bizony André garantáltan kapna rózsákat a társkereső műsorban.
Nem hiszem, hogy a 11 évad alatt volt bárki, aki jobb nő volt nálad ezen a színpadon férfiként
– mondta Stohl Andrénak.
André egyébként még meg is sérült a nagy vonaglásban, ugyanis felsértette a térdét, de legalább meg lett az eredménye: begyűjtötte az évad első maximális, 40 pontját.
