"Engem teljesen levettél a lábamról" – Lékai-Kiss Ramóna vetkőzni kezdett Vásáry André láttán

Különleges produkcióval lepte meg a zsűrit a Sztárban Sztár All Stars élő adásában Vásáry André. Sabrina Salerno dalát hozta el, aminek köszönhetően nőként kellett megjelennie a közönség előtt. Elég nagy kihívás elé került André ezzel a produkcióval.

Meglett a Sztárban Stars All Stars harmadik élő adásának első maximális pontszáma

Sztárban Sztár All Stars: André produkciójától még Ramóna is vetkőzni kezdett

Vásáry André Sabrina Boys című dalával és szinte tűpontos átalakulásával lehengerelte a zsűrit és a nézőket is: Lékai-Kiss Ramóna első megszólalóként nem is győzte dícsérni az előadást.

Nekem bejöttél, anyukám!

– mondta Ramóna, aki annyira belelkesült, hogy egy rétegett rögtön le is dobott magáról.

Liptai Claudia sem fogta vissza magát: megemlítette, hogy a nővé vált André Stohl András típusa, amit a következő Nagy Ő meg is erősített egy "Már amikor háttal álltál, én már akkor huhogtam" felszólalással, majd Till Attila is odaszúrta, hogy bizony André garantáltan kapna rózsákat a társkereső műsorban.

A Sztárban Sztár zsűrijét lenyűgözte André előadása

Nem hiszem, hogy a 11 évad alatt volt bárki, aki jobb nő volt nálad ezen a színpadon férfiként

– mondta Stohl Andrénak.

André egyébként még meg is sérült a nagy vonaglásban, ugyanis felsértette a térdét, de legalább meg lett az eredménye: begyűjtötte az évad első maximális, 40 pontját.