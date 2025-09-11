Szívszorító dologról vallott Bódi Bence

Megrendítő történetet osztott meg a Bódi Bence és menyasszonya, Varga Rebeka. A fiatal szépségkirálynő akkor szembesült a kezdődő méhnyakrák diagnózisával, amikor már első gyermeküket, Benit hordta a szíve alatt.
A pár elmondása szerint a terhesgondozás során derült ki, hogy Rebeka eredményei aggasztóak. Az orvos közölte: azonnali műtétre van szükség, és ha nem lépnek, az élete is veszélyben lehet.
Magát most azonnal műteni kell
– hangzott el a sokkoló mondat. Rebeka azonban határozottan kijelentette: bármi történjék is, a gyermekét világra fogja hozni.
Bence, maximum járok kemoterápiára, de megszülöm Benit, őt nem adom!
– idézte fel könnyeivel küzdve az egykori pillanatokat a fiatal nő.
Vőlegénye, Bódi Bence hozzátette: meg sem fordult Rebeka fejében, hogy más döntést hozzon. Végül a szülés után került sor a műtétre, amely szerencsésen zárult. Rebeka egészségi állapota stabilizálódott, és a kisfiú is egészségesen született meg. A drámai küzdelem után a pár története a kitartásról, a bátorságról és az anyai szeretet erejéről szól, amely minden nehézségen átsegítette őket.
