Szívszorító dologról vallott Bódi Bence

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 15:59
Megrendítő történetet osztott meg a Bódi Bence és menyasszonya, Varga Rebeka. A fiatal szépségkirálynő akkor szembesült a kezdődő méhnyakrák diagnózisával, amikor már első gyermeküket, Benit hordta a szíve alatt.

Ázsia Expressz - Bódi tesók
A Bódi testvérek / Fotó: Bors

A pár elmondása szerint a terhesgondozás során derült ki, hogy Rebeka eredményei aggasztóak. Az orvos közölte: azonnali műtétre van szükség, és ha nem lépnek, az élete is veszélyben lehet. 

Magát most azonnal műteni kell

– hangzott el a sokkoló mondat. Rebeka azonban határozottan kijelentette: bármi történjék is, a gyermekét világra fogja hozni.

Bence, maximum járok kemoterápiára, de megszülöm Benit, őt nem adom!

– idézte fel könnyeivel küzdve az egykori pillanatokat a fiatal nő. 

Vőlegénye, Bódi Bence hozzátette: meg sem fordult Rebeka fejében, hogy más döntést hozzon. Végül a szülés után került sor a műtétre, amely szerencsésen zárult. Rebeka egészségi állapota stabilizálódott, és a kisfiú is egészségesen született meg. A drámai küzdelem után a pár története a kitartásról, a bátorságról és az anyai szeretet erejéről szól, amely minden nehézségen átsegítette őket.  

