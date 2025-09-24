Nagy bejelentéssel állt elő Szandi: hamarosan ismét megtörténik

Vasárnap ismét színpadra lép a Sztárban Sztár All Starsban Szandi. Az énekesnő legutóbb Oláh Ibolyát testesítette meg a TV2 műsorában, a felkészülés pedig nem volt annyira egyszerű, mint azt talán sokan gondolnák.
Akkor, amikor készültem Ibivé, Ibolyává válni, akkor gyakorlatilag a nap 24 órájában ezen pörögtem. Például ültem a fodrásznál, és megkérdeztem az Anitát, a fodrászomat, hogy vannak-e parókáik vagy frufruja
- mondta el korábban Szandi, aki azt is elárulta, legközelebb férfi előadóként láthatják viszont a nézők. Nemrég a közösségi oldalán osztotta meg, pontosan kivé fog átalakulni.
Vasárnap sok év után újra férfiként állok színpadra a Sztárban Sztár All Stars-ban! Jon Bon Jovi bőrébe bújva minden erőmmel azon leszek, hogy igazi tesztoszteron bomba robbanjon a színpadon!
- írta az Instagram-oldalán az énekesnő, a rajongók pedig siettek támogatásukról biztosítani.
Biztos szuper leszel!
- jelentette ki az egyik követő.
Drukkolok. Megcsinálod!
- üzente egy újabb kommentelő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.