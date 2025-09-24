Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Nagy bejelentéssel állt elő Szandi: hamarosan ismét megtörténik

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 08:40
SzandibejelentésTV2
Izgatottan osztotta meg a hírt az énekesnő: erre már sok éve nem került sor.
Bors
A szerző cikkei

Vasárnap ismét színpadra lép a Sztárban Sztár All Starsban Szandi. Az énekesnő legutóbb Oláh Ibolyát testesítette meg a TV2 műsorában, a felkészülés pedig nem volt annyira egyszerű, mint azt talán sokan gondolnák.

Szandi: Zavarja, ha van rajta súlyfelesleg - BORS
Szandi hamarosan ismét színpadra áll / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Nagy bejelentést tett Szandi

Akkor, amikor készültem Ibivé, Ibolyává válni, akkor gyakorlatilag a nap 24 órájában ezen pörögtem. Például ültem a fodrásznál, és megkérdeztem az Anitát, a fodrászomat, hogy vannak-e parókáik vagy frufruja


- mondta el korábban Szandi, aki azt is elárulta, legközelebb férfi előadóként láthatják viszont a nézők. Nemrég a közösségi oldalán osztotta meg, pontosan kivé fog átalakulni.

Vasárnap sok év után újra férfiként állok színpadra a Sztárban Sztár All Stars-ban! Jon Bon Jovi bőrébe bújva minden erőmmel azon leszek, hogy igazi tesztoszteron bomba robbanjon a színpadon!

- írta az Instagram-oldalán az énekesnő, a rajongók pedig siettek támogatásukról biztosítani.

Biztos szuper leszel!

- jelentette ki az egyik követő.

Drukkolok. Megcsinálod!

- üzente egy újabb kommentelő.

 

