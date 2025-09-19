„A nap 24 órájában ezen pörögtem” - megdöbbentő vallomást tett Szandi

Legutóbb Szandi Oláh Ibolyaként állt színpadra és produkciójával ámulatba ejtette a zsűritagokat. Az énekesnő a Mokka műsorában mesélt felkészüléséről, amely nem is olt olyan egyszerű, mint azt sokan hitték. Elárulta milyen módszerekkel sajátította el a Petőfi- és Gundel-díjas előadó hangszínét és karakterét.

Szandi legközelebbi produkciójában egy férfi előadó bőrébe bújik Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Szandi legutóbb Oláh Ibolya volt, most pedig férfiként lép színpadra

Akkor, amikor készültem Ibivé, Ibolyává válni, akkor gyakorlatilag a nap 24 órájában ezen pörögtem. Például ültem a fodrásznál, és megkérdeztem az Anitát, a fodrászomat, hogy vannak-e parókáik vagy frufruja

- idézi a Tények az énekesnőt.

Egy szőke frufrut kellett lefestenie, majd kisminkelte magát és lemodellezte Oláh Ibolya ajkait is. Megjelenése közelállt Ibolyáéhoz, de hangszíne korántsem, így Lajtai Kati énektanár segítségével varázsoltak Szandi hangjából, egy Ibolyáéhoz hasonlót. Ugyanis Oláh Ibolya hangszíne olyan eredeti, hogy nem volt egyszerű dolguk.

A tévé előtt ülők azt is hihették, hogy a koreográfia egyszerűsége miatt egyszerű dolga volt az énekesnőnek, de Szandi elárulta, hogy ő egészen másképp adta volna elő ezt a dalt.

Ösztönösen egy ilyen dalt, ami egy ilyen himnikus, szép dal úgy adtam volna elő, hogy gesztikuláltam volna, ráncoltam volna a szemöldököm. Én egészen máshogy adnék elő egy ilyen dalt. De itt Oláh Ibolyává kellett válnom

- árulta el az énekesnő, aki már a színfalak mögött Till Attila előtt átvedlett Oláh Ibolyává.

Ez kicsit olyan, mint a cirkusz világa, ilyen illúzió. Kiállok oda a színpadra, szeretném, hogy addig, azalatt a két és fél perc alatt elhinnék, hogy az a művész van a színpadon.

Szandi azt is elárulta a műsorban, hogy legközelebb férfiként láthatják a nézők a Sztárban Sztár All Stars színpadán.