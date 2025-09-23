Könnybe lábadt a szeme: megható, mivel lepte meg a kisfia Szabó Zsófit

A minap ünnepelte a születésnapját Szabó Zsófi. A Mokka műsorvezetőnőjét ebből az alkalomból többen felköszöntötték, köztük a kisfia, Mendel is, méghozzá egy olyan ajándékkal, amitől bizonyára könnybe lábadt az édesanyja szeme.
Mendel egy saját készítésű üdvözlőlappal kedveskedett a műsorvezetőnek, melynek az egyik oldalára azt írta angolul, bár az anyukája a 37. születésnapját ünnepli, de továbbra is 20-nak néz ki. Szabó Zsófi a 24 óráig elérhető Instagram-történetében mutatott egy képet az ajándékáról, illetve azt is megosztotta, mit írt a kisfia belülre.
Nagyon boldog szülinapot, anya! Bocsánat, hogy nem vettem ajándékot, de remélem, hogy semmi rossz nem lesz az életünkben, és remélem, még sokáig élünk
- olvasható az üdvözlőlapon, amihez Zsófi már csak annyit fűzött hozzá:
Mindenem!
Szabó Zsófi egyébként óvja a nyilvánosságtól a kisfiát: időnként ugyan megoszt közös fényképeket a közösségi médiában, ám arra nagyon ügyel, hogy Mendel arcát ne mutassa meg.
