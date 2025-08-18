„Ahogy a kisfiam lát” - különleges fotó készült Szabó Zsófiról

Szabó Zsófi egy elegáns, hosszú rózsaszín ruhában tündökölt, és újra megcsillogtatta mosolyát, annak ellenére, hogy mostanában sokan aggódnak érte a megváltozott testalkata miatt.
Ezúttal azonban nem csupán a megjelenése volt különleges: a róla készült fotókat ugyanis nem más készítette, mint saját kisfia, Mendel. Bár a műsorvezető továbbra sem nagyon mutatja a kisfiú arcát a nyilvánosságnak, most egy új oldalát ismerhettük meg a fiatal tehetségnek.
Mendel meglepően elbűvölő érzékkel örökítette meg édesanyját, a képek pedig még az Instagramon is nagy sikert arattak.
Ez a nyár. Ahogy a kisfiam lát
- olvasható Szabó Zsófi bejegyzésében.
A fotókat ide kattintva tekintheted meg.
