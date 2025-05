Istenes László élő adásban szólt be durván Szabó Zsófinak – ez volt a reakció – videó

Néhány hete nagy port kavart Orosz Barbi Mokka-béli távozása. Azt a mai napig nem tisztázta a csatorna, hogy mi volt a döntés oka, de az biztos, hogy a nézőket váratlanul érte a hír, a közvélemény pedig sajnálta a vagány szőkeség továbbállását. A műsorvezetők nem maradnak létszámhiányban, sőt, két csinos hölgy is érkezik Orosz Barbi pótlására. Krasznai Dóra és Zavaros Eszter jövő héten debütál a Mokka műsorvezetőjeként. Péntek reggel még vendégként voltak jelen a műsorban, ahol a műsorvezető páros, Szabó Zsófi és Istenes László nagyon elemében volt: utóbbi keményen be is szólt a szőkeségnek.

Istenes László Szabó Zsófin köszörülte a nyelvét élő adásban (Fotó: TV2)

Nem okoz majd gondot a koránkelés...

Krasznai Dóra és Zavaros Eszter tehát egyelőre vendégként szerepelt a reggeli műsorban, ahol a korán kelés kihívásai kapcsán előbbi elmondta:

„Most nem kellett olyan korán kelnünk, mint nektek. De egyébként nekem nincs gondom a korán keléssel, ráadásul nagyon motiváló ide bejönni!” – lelkesedett dr. Krasznai Zsolt plasztikai sebész felesége.

„Reggelente pedig eddig én vittem a fiamat iskolába, de amikor ide kell jönnöm, akkor majd a férjem is besegít, ő készíti majd a reggelit is… családilag megoldjuk!” – mosolygott, mire a műsorvezetői székben ülő Szabó Zsófi felidézte:

„Mikor kicsi volt a fiam, és én bejöttem dolgozni, amikor hazamentem, akkor kezdett csak mindenki reggelizni, addig megvártak…”

Zavaros Eszter hozzátette, az ő kislánya most lesz iskolás, a logisztikában édesanyja és bébiszitter is segíti. Hozzátette, korai ébresztő őt sem készíti majd ki.

„Vannak a reggeli és esti emberek. Én reggeli vagyok. Gimnáziumban mindig irigyeltem az összes barátnőm öccsét, akik este 9-kor mehettek aludni, mi meg akkor kezdtünk inni…” – nevetett Zavaros Eszter.

Krasznai Dóra és Zavaros Eszter lesz a Mokka új műsorvezetője (Fotó: TV2)

Istenes Laci csúnyán beszólt Szabó Zsófinak

Szabó Zsófi feltette a nagy kérdést: izgulnak-e a leendő műsorvezetők: elmondása szerint ugyanis ő rendesen majrézott az első alkalmakkor…

Képzeljétek el, korábban én is másik reggeli műsorban voltam, és amikor ide beültem, annyira izgultam! És én annyira rossz voltam!

– ismerte el, mire Istenes László rákontrázott: