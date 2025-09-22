Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Így még nem láthattuk: Szabó Franciska extrém fotókkal jelentkezett

Szabó Franciska
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 10:32
fotóInstagram
A sztár most motoros szettben csavarja el a fejeket.

Szabó Franciska újabb látványos posztjával keltett feltűnést az Instagramon. A sportoló fekete szettben, motor mellett és sisakban mutatta meg magát, miközben egy városi háttér előtt pózolt. A fotók egyszerre hangsúlyozzák a szabadságot, az erőt és a nőiességet.

Szabó Franciska
Szabó Franciska minden nehézség ellenére lenyűgöző.
Fotó: Szabó Franciska

A felvételeken Franciska feszes, sportos alakja dominál, a fekete ruházat és a motoros felszerelés pedig tovább erősíti a határozott, magabiztos megjelenést. A kommentelők azonnal reagáltak: szívecskék és dicséretek árasztották el a posztot, többen pedig külön kiemelték, mennyire vagánynak és inspirálónak találják.

Franciska fits everything

- írta az egyik kommentelő, dicsérve Franciska lenyűgöző megjelenését.

Egy másik így áradozott: 

Wonderful girl

 

Nem ez az első eset, hogy Szabó Franciska mindenkit levesz a lábáról: ahogy korábban már beszámoltunk róla legutóbb egy bikinis videójával forrósította fel a hangulatot a tengerparton. A korábbi felvételekben a sportoló merészen és érzékien pózolt, miközben a napfény és a habok még inkább kiemelték nőies kisugárzását. 

A nyári pillanatok mögött azonban komoly történet rejlik: Franciska egy bántalmazó kapcsolatból tudott kilépni, és ma már magabiztosan, önmagára koncentrálva mutatja meg erejét és nőiességét.

Az elején egy sokkos állapotba kerülsz, nem akarod elhinni, hogy ez a valóság, mert összetöri azt az illúziót, amiben éltél. Én nem így képzeltem el az első házasságomat, és ez összetör az emberben elég sok mindent

- fogalmazott korábban Franciska.

 

