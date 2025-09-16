Vadító villantás a habok között – bikinis videóval jelentkezett Szabó Franciska

Szabó Franciska legutóbbi Instagram-videója nyári pillanatokat rögzít: a sportoló a bikiniket váltogatva pózol a gyönyörű tengerparton, miközben a napfény és a víz háttérben még inkább felforrósítja a hangulatot. A felvétel egyszerre merész és érzéki, nem csoda, hogy pillanatok alatt lázba hozta követőit. A szőke szépség azonban nem csak a szép pillanatokat meri megosztani követőivel.

Szabó Franciska elcsavarta a fejeket Fotó: Szabó Franciska

Bántalmazó kapcsolatból menekült

Mint azt megírtuk, egy podcastben kifejtette, hogy az esküvő előtti nap volt az első alkalom, hogy a vőlegénye kezet emelt rá: a torkánál fogva lefeszítette az ágyra, aztán lekevert egy pofont. Nem titkolja, ekkor sokkot kapott és másra sem tudott gondolni: „Miért most? Ha összeházasodunk ő végig ilyen lesz?”

Az elején egy sokkos állapotba kerülsz, nem akarod elhinni, hogy ez a valóság, mert összetöri azt az illúziót, amiben éltél. Én nem így képzeltem el az első házasságomat, és ez összetör az emberben elég sok mindent

– fogalmazott Franciska, aki végül ki tudott lépni a bántalmazó kapcsolatból.

Szabó Franciska már önmagára koncentrálhat

A sportoló és influenszer remekül néz ki és láthatóan visszanyerte magabiztosságát. Nem először oszt meg merészebb felvételeket, de a mostani videó különösen nagy visszhangot keltett. A képsorokban nem a harsány villantás dominál, hanem az a fajta magabiztos kisugárzás, amely egyszerre sugall erőt és nőiességet. Ahhoz pedig kétség sem fér, hogy az Exatlon bajnoka kirobbanó formában van!

Nem sokkal korábban piros bikiniben pózolt, amihez ennyit fűzött hozzá egyik rajongója: