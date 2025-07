Orvosa hiába tiltotta Szabó Franciskát a küzdősportoktól: "Majd én eldöntöm"

Izomzatomat talán szoknyával tudom kompenzálni, hogy azért legyek nőies is (nevette el magát). A küzdősportban feminim energiával nem lehet érvényesülni, a maszkulin energiámmal tudok győzedelmeskedni. De igyekszem tudatosan figyelni arra, hogy nő vagyok, finomság is kell az életembe. Tény, hogy most nincs egyensúlyban, de ha otthagyom egy napon a versenyt, akkor sokkal nagyobb teret kap majd a nőiesség, gyengédség. A versenyek után vicces egyébként, hogy az összes nő első dolga, hogy elemegy körmöshöz és akkor érezzük, hogy nőcis programon vagyunk.