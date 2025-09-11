Lélegzetelállítóan szexizik bikiniben Szabó Franciska

Amerikát meghódítva osztogatja a pofonokat Szabó Franciska. Az egykori versenyző napjainkban már Sheena Bathory néven harcol a Power Slap nevű pofonbajnokságban. A sikereit az is jól bizonyítja, hogy a szervezők komoly fejtörés után is alig találnak méltó ellenfelet számára. De a sportolói ereje mellett a csajos szexi kinézetét is sűrűn szereti felvállalva mutogatni.

Szabó Franciska szexi videóval lepte meg rajongóit. (Fotó: Instagram/Bors)

Szabó Franciska, az Exatlon Hungary sztárja

A Tv2 siker formátuma az Exatlon harmadik évadában tűnt fel és azonnal mindenkinek elrabolta a tekintetét a nyers és szókimondó személyiségével és nem utolsósorban a szexi külsejével. Sérülése által kellett feladnia a játékot, de azóta már új munkát talált magának. A cselgáncs bajnok még akkor csak a sportra figyelt és koncentrált de hamar rájött, hogy a férfiak odáig vannak érte és ezután elkezdte az OnlyFans oldalát is.

Az OnlyFans modell dominálással is foglalkozik szabad idejében

A gyönyörű sportoló a tavalyi évben kezdte el működtetni az OnlyFans-oldalát amely hamar nagy sikert ért el Amerikában mindenki csakis az ő képeit szerette volna nézni.

Pont most egy egy éve van Onlyfansem, és még Amerikában kezdtem el ezt csinálni. Az oldalamon főként olyan tartalmakat lehet megvenni, amiben ráfeszítek az izmaimra, illetve különféle lábfétises videókat, képeket szoktam feltölteni. Azért kezdtem el ezt csinálni, mert kellett valami a sok fizikai megterhelés mellé, ami finanszírozni tudja a pályafutásomat

-nyilatkozta Franciska a Ripost-nak áprilisban.

Az oldala mellett még szabadidejében dominálással is foglalkozik, ami azt jelenti, hogy a rajongó kliensekkel egy ilyen alkalomnál verekednie kell. „Engem azért keresnek fel, hogy megverjem őket. Azért azt szögezzük le, hogy én nem escort munkát végzek” – tisztázta a Ripost-nak a sportoló.

Az OnlyFans-en is megállja a helyét Szabó Franciska. (Fotó: Szabó Franciska)

A szépségnek ára van

Franciska sokat tesz és dolgozik a szépségén, hiszen a sportolás mellett még mellimplantátumot bevállalt a kinézete érdekében. Ez sajnos majdnem az életébe is került, hiszen idén februárban az egyik versenyén akkora pofont kapott, hogy kiszakadt az implantátuma amely által a vérébe kerülhetett volna az idegen anyag és ez akár végzetes következménnyel is járhatott volna. "Olyan mérhetetlen fájdalmaim voltak, hogy nem kockáztatok többé! Bár most semmi cicim nincsen, teljesen lapos vagyok, nem véletlenül csináltattam meg annak idején a melleimet, de ilyen áron, köszönöm szépen, nem kérek az implantátumból! Inkább élek kis mellekkel, de egészségesen, minthogy nőiesebb idomokkal állandó rettegésben" – árulta el a sportoló az egyik bulvár lapnak februárban.