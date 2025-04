Hétről hétre rejtegették a pocaklakót: élő adásban jelentette be Sydney van den Bosch, gyermeket vár

Mondhatni, hogy Sydney van den Bosch esküvője óta találgatják a rajongók, hogy vajon mikor fognak családot alapítani kedvesével. A TV2 szerencselánya most A Nagy Duett 2025-ös évadában versenyez Pető Brúnó párjaként, ahol a produkciók helyett hétről hétre mindenki azt lesi, hogy gömbölyödik-e már a modell pocakja. És nagyon úgy tűnik, vége a találgatásoknak, Sydney ugyanis végre megtette a nagy bejelentést.

Pető Brúnó és Sydney van den Bosch hetek óta titkolóznak, de végre kiderült az igazság Fotó: nanasipal/TV2

Sydney van den Bosch és Pető Brúnó szépen menetelnek előre A Nagy Duett 7. évadában, és még ha olykor veszélyzónába is kerülnek, ez a lelkesedésükön mit sem változtat. Ráadásul most egy hatalmas titok is derült ki róluk, amit hetek óta lakat alatt tartottak. Lehullott a lepel, jól tippeltek azok a nézők, akik szerint Sydney van den Bosch gyermeket vár, ugyanis ma végre bejelentette, valóban várandós.

Sydney van den Bosch nehéz utat járt be

A kismama számára cseppet sem volt egyszerű az elmúlt néhány év. Először a daganatra való erős hajlama miatt kétoldali maszektómiát csináltatott, majd kiderült, tönkrement a házassága és elvált férjétől. Ám szerencsére újra rátalált a szerelem, és Sydney van den Bosch férje oldalán végre boldog, ám a családalapítás cseppet sem volt egyszerű számukra. Ám most úgy tűnik, beváltak a kezelések, hiszen a modell anyai örömök elé néz.

Sydney van den Bosch terhességéről A Nagy Duett színpadán rántotta le a leplet Fotó: Markovics Gábor/Bors

Ez a nagy bejelentések évada A Nagy Duettben

Sydney előtt 4 héttel Schmuck Andor tett nagy bejelentést A Nagy Duett színpadán. Mint kiderült, a csupa szív politikus súlyos betegséggel küzd, olyannyira, hogy életmentő kezelésre van szüksége. Andor A Nagy Duett miatt ugyan félbehagyta, de kiesése után folytatta a gyógykezelést. És bár nemrég érkeztek meg a mintavételének eredményei, sajnos a hősszerelmes nem szolgálhatott jó hírekkel. Mint kiderült, nagyon is van ok aggódni, de Andor úgy érzi, képes lesz legyőzni ezt a gyilkos kórt, és újra talpra tud állni.