Sydney van den Boscht nem érdekli mások véleménye, ezt üzeni minden kismamának

Sydney van den Bosch, a TV2 képernyőse életének egyik legkülönlegesebb időszakát éli: első gyermekét várja. az izgalmas periódus állomásait az Instagramon is követhették rajongói, ami sok kismama figyelmét felkeltette. A nehezített körülmények ellenére, hiszen a mindennapjait egyszerre színesíti az áldott állapot és egy nagy házfelújítás, Sydney igyekszik pozitívan megélni a történéseket. A Bors megkereste, hogy meséljen arról, hogyan lehet ezt így csinálni.
Sokan úgy képzelik, hogy a babavárás nyugodt, lelassult hónapokat jelent. Sydney esetében azonban minden másként alakult.
Ez az időszak a tervezettnél mozgalmasabbra sikerült, hiszen A Nagy Duettben való szerepléssel indult, miközben házfelújításba is vágtunk
– mesélte lapunknak a büszke kismama.
Bár kevés ideje jutott a pihenésre, mindig a megoldást kereste:
„Nem bizonytalanodtam el akkor sem, ha döntést kellett hozni. Inkább arra figyelek, hogyan tudom a legtöbbet kihozni a helyzetből.”
A kismamaság ugyan gyakran új oldalát mutatja meg egy nőnek, Sydney próbálja kizárni a kívülről jövő véleményeket. Csak a számára legfontosabbak észrevételeit fogadja meg:
Leginkább az ösztöneimre hallgatok, kevésbé mások véleményére. Ha mégis szükségem van tanácsra, akkor az édesanyám és a nagymamám azok, akiknek igazán adok a szavára.
A gyermek érkezése természetesen a párkapcsolatot is új helyzet elé állítja.
Dolgosan teltek ezek a hónapok, így nem kizárólag az áldott állapot határozta meg a kapcsolatunkat. De nagyon várjuk a kislányunk érkezését és a hármasban eltöltött időt
– mondta a Borsnak a TV2 Szerencselánya, aki már igyekszik nem foglalkozni a házépítés problémáival.
Sydney szerint a várandósság megismételhetetlen időszak, amelyet teljes szívvel kell megélni.
„Azt tanácsolnám minden kismamának, hogy éljék meg a várandósság minden pillanatát, hiszen gyorsan véget ér ez a különleges időszak. Hallgassanak elsősorban önmagukra és az ösztöneikre, és jelöljenek ki maguk körül 1-2 olyan embert, akinek a véleménye fontos és építő számukra”
- árulta el Sydney van den Bosch, aki számára a babavárás nem csupán a család bővülését jelenti, hanem egyfajta belső erő felfedezését is. Bár az út nem volt mindig egyszerű, a hit, a kitartás és az ösztönös anyai érzések segítik abban, hogy magabiztosan lépjen át élete egyik legfontosabb szerepébe.
