Sydney van den Boscht nem érdekli mások véleménye, ezt üzeni minden kismamának

Sydney van den Bosch, a TV2 képernyőse életének egyik legkülönlegesebb időszakát éli: első gyermekét várja. az izgalmas periódus állomásait az Instagramon is követhették rajongói, ami sok kismama figyelmét felkeltette. A nehezített körülmények ellenére, hiszen a mindennapjait egyszerre színesíti az áldott állapot és egy nagy házfelújítás, Sydney igyekszik pozitívan megélni a történéseket. A Bors megkereste, hogy meséljen arról, hogyan lehet ezt így csinálni.

Sydney van den Bosch férje, Kaszás Benjamin is nagyon várja első gyermekük jövetelét (Fotó: Sydney van den Bosch)

Sydney van den Bosch mozgalmas várandósságáról mesél

Sokan úgy képzelik, hogy a babavárás nyugodt, lelassult hónapokat jelent. Sydney esetében azonban minden másként alakult.

Ez az időszak a tervezettnél mozgalmasabbra sikerült, hiszen A Nagy Duettben való szerepléssel indult, miközben házfelújításba is vágtunk

– mesélte lapunknak a büszke kismama.

Bár kevés ideje jutott a pihenésre, mindig a megoldást kereste:

„Nem bizonytalanodtam el akkor sem, ha döntést kellett hozni. Inkább arra figyelek, hogyan tudom a legtöbbet kihozni a helyzetből.”

Sydney van den Bosch terhességi időszakában nem várt problémákkal kell megküzdenie (Fotó: Kliszek Antal)

Ösztönök és tanácsok

A kismamaság ugyan gyakran új oldalát mutatja meg egy nőnek, Sydney próbálja kizárni a kívülről jövő véleményeket. Csak a számára legfontosabbak észrevételeit fogadja meg:

Leginkább az ösztöneimre hallgatok, kevésbé mások véleményére. Ha mégis szükségem van tanácsra, akkor az édesanyám és a nagymamám azok, akiknek igazán adok a szavára.

Sydney van den Bosch párja és családja segíti át ezen a nehéz időszakon (Fotó: Kliszek Antal)

Párkapcsolatában is új korszak kezdődik

A gyermek érkezése természetesen a párkapcsolatot is új helyzet elé állítja.

Dolgosan teltek ezek a hónapok, így nem kizárólag az áldott állapot határozta meg a kapcsolatunkat. De nagyon várjuk a kislányunk érkezését és a hármasban eltöltött időt

– mondta a Borsnak a TV2 Szerencselánya, aki már igyekszik nem foglalkozni a házépítés problémáival.

Sydney van den Bosch nagy duettes szereplésével indult a várandóssága, közben pedig házfelújításba is kezdtek (Fotó: Mediaworks)

Üzenet a kismamáknak is

Sydney szerint a várandósság megismételhetetlen időszak, amelyet teljes szívvel kell megélni.

„Azt tanácsolnám minden kismamának, hogy éljék meg a várandósság minden pillanatát, hiszen gyorsan véget ér ez a különleges időszak. Hallgassanak elsősorban önmagukra és az ösztöneikre, és jelöljenek ki maguk körül 1-2 olyan embert, akinek a véleménye fontos és építő számukra”