Hatalmas a baj! A várandós Sydney van den Bosch szomorú bejelentést tett

Minden baj és gond ellenére is igyekszik a lehető legboldogabban megélni várandósságát a gyönyörű modell. Úgy néz ki, Sydney van den Bosch energiakészletei a harmadik trimeszterben sem fogynak ki sosem, babagondozási tanfolyamra járnak a férjével és mindeközben első közös családi fészküket építik, vagyis építenék.
A TV2 szerencselánya igyekszik mindenhol helytállni, hiába mondja már neki az egész családja, hogy most már pihennie kell. De Sydney van den Bosch nem akar pihenni, vagyis akar, de már a gyönyörű, kész házban. Ez saját bevallása szerint is átcsúszik az újévre, pedig hamarosan születendő gyermeküket már az új otthonukba szerették volna haza vinni. A szépségkirálynő rajongóit folyamatosan tájékoztatja a ház alakulásáról, vagy éppen nem alakulásáról, úgy néz ki, mindig egy újabb megoldandó problémába ütköznek. Korábban elárulta, hogy nagyon meggyűlt a bajuk a magukat mesternek kiadó, de valóban ügyetlen szakemberekkel és olyan munkálat is van, amire egyszerűen nem találtak vállalkozót. Most pedig arról számolt be Instagram-sztoriban, hogy megint baj van.
A legrosszabb, hogy esik az eső, mi meg megint beázunk
- írta Sydney, vagyis a házuk teteje még továbbra sem tartja kint a vizet.
Sydney, aki A Nagy Duett műsorában már terhesen szerepelt, sok időt fordít az építkezés mellett arra is, hogy készüljön az anya szerepre.
Ami biztosan a hasznunkra fog válni és ezáltal kevesebb meglepetés ér majd minket, az a Czeizel Intézet babagondozási tanfolyamai. Egy percig sem gondoltuk volna, hogy ennyire gyakorlatias lesz és ennyi kérdés fog felmerülni bennünk. Rengeteget nevettünk, rengeteget tapasztaltunk, szívből ajánljuk minden friss szülőnek!
