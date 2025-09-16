Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
Hatalmas a baj! A várandós Sydney van den Bosch szomorú bejelentést tett

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 19:16 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 16. 19:16
A harmadik trimeszterben jár már a TV2 korábbi szerencselánya, bármelyik pillanatban beindulhat a szülés. Sydney van den Bosch miközben férjével babagondozási tanfolyamra járnak, az építkezés körüli káoszt is igyekszik megoldani. A kismama már éppen kezdett volna kicsit megnyugodni, amikor újabb hatalmas gond szakadt a nyakukba…

Minden baj és gond ellenére is igyekszik a lehető legboldogabban megélni várandósságát a gyönyörű modell. Úgy néz ki, Sydney van den Bosch energiakészletei a harmadik trimeszterben sem fogynak ki sosem, babagondozási tanfolyamra járnak a férjével és mindeközben első közös családi fészküket építik, vagyis építenék. 

Sydney van den Bosch
Már a harmadik trimeszterben jár Sydney van den Bosch terhessége (Fotó: KLISZEK ANTAL / HOT! MAGAZIN) 

Az eső bezúdult Sydney van den Bosch és férje házába

A TV2 szerencselánya igyekszik mindenhol helytállni, hiába mondja már neki az egész családja, hogy most már pihennie kell. De Sydney van den Bosch nem akar pihenni, vagyis akar, de már a gyönyörű, kész házban. Ez saját bevallása szerint is átcsúszik az újévre, pedig hamarosan születendő gyermeküket már az új otthonukba szerették volna haza vinni. A szépségkirálynő rajongóit folyamatosan tájékoztatja a ház alakulásáról, vagy éppen nem alakulásáról, úgy néz ki, mindig egy újabb megoldandó problémába ütköznek. Korábban elárulta, hogy nagyon meggyűlt a bajuk a magukat mesternek kiadó, de valóban ügyetlen szakemberekkel és olyan munkálat is van, amire egyszerűen nem találtak vállalkozót. Most pedig arról számolt be Instagram-sztoriban, hogy megint baj van.

A legrosszabb, hogy esik az eső, mi meg megint beázunk

- írta Sydney, vagyis a házuk teteje még továbbra sem tartja kint a vizet.

Sydney van den Bosch
Sydney van den Bosch A Nagy Duett műsorában jelentette be, hogy terhes (Fotó: Bors)

Babagondozási tanfolyamra járnak férjével

Sydney, aki A Nagy Duett műsorában már terhesen szerepelt, sok időt fordít az építkezés mellett arra is, hogy készüljön az anya szerepre.

Ami biztosan a hasznunkra fog válni és ezáltal kevesebb meglepetés ér majd minket, az a Czeizel Intézet babagondozási tanfolyamai. Egy percig sem gondoltuk volna, hogy ennyire gyakorlatias lesz és ennyi kérdés fog felmerülni bennünk. Rengeteget nevettünk, rengeteget tapasztaltunk, szívből ajánljuk minden friss szülőnek!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
