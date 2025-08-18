UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Ilona névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sydney van den Bosch: „Egy párhuzamos univerzumban épp a családi nyaralásunk töltjük”

Sydney van den Bosch
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 11:10
nyaraláscsaládInstagram
Sydney van den Bosch együtt nyaralt a családjával.

Sydney van den Bosch az Instagramon osztotta meg családi nyaralásának legkedvesebb pillanatait. A műsorvezető és modell megható és egyben humoros hangvételű posztjában arról mesélt, milyen élmény volt végre együtt pihenniük több generációval.

Sydney van den Bosch
A csodaszép Sydney van den Bosch családi nyaraláson vett részt, ahonnan nosztalgikus élményekkel tért haza Fotó: Nagy Zoltán

Egy párhuzamos univerzumban épp a családi nyaralásunk töltjük” – kezdte a bejegyzést, amelyből kiderült: nemcsak a közös időtöltés volt különleges, hanem az apró családi élmények is. Például, hogy sikerült „lecsalni” a nagypapát a medencéhez, vagy elkészíteni azt a bizonyos – általa „uncsinak” nevezett – közös tesós és nagy családi fotót, amihez ritkán sikerül mindenkit egy helyre terelni.

Kislányuk is mérföldkőhöz érkezett a Sydney várandóssága alatt: Sydney örömmel írta, hogy végre sokféle ételt engedett megkóstolni. A kikapcsolódás azonban a fáradtsággal is együtt járt – ahogy írta, minden reggel „hulla fáradtan” ébredtek, és valószínűleg így lesz ez még jó néhány évig, referált a nemsokára megszületendő gyermekére

Mindezek ellenére a család számára a nyaralás igazi sikerélményt hozott: megtalálták azt a helyet, ahol az újszülöttről a dédszülőig mindenki jól szórakozott. 

Alig várjuk, hogy visszatérjünk” – zárta sorait a posztban.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu