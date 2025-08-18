Sydney van den Bosch: „Egy párhuzamos univerzumban épp a családi nyaralásunk töltjük”

Sydney van den Bosch az Instagramon osztotta meg családi nyaralásának legkedvesebb pillanatait. A műsorvezető és modell megható és egyben humoros hangvételű posztjában arról mesélt, milyen élmény volt végre együtt pihenniük több generációval.

A csodaszép Sydney van den Bosch családi nyaraláson vett részt, ahonnan nosztalgikus élményekkel tért haza Fotó: Nagy Zoltán

„Egy párhuzamos univerzumban épp a családi nyaralásunk töltjük” – kezdte a bejegyzést, amelyből kiderült: nemcsak a közös időtöltés volt különleges, hanem az apró családi élmények is. Például, hogy sikerült „lecsalni” a nagypapát a medencéhez, vagy elkészíteni azt a bizonyos – általa „uncsinak” nevezett – közös tesós és nagy családi fotót, amihez ritkán sikerül mindenkit egy helyre terelni.

Kislányuk is mérföldkőhöz érkezett a Sydney várandóssága alatt: Sydney örömmel írta, hogy végre sokféle ételt engedett megkóstolni. A kikapcsolódás azonban a fáradtsággal is együtt járt – ahogy írta, minden reggel „hulla fáradtan” ébredtek, és valószínűleg így lesz ez még jó néhány évig, referált a nemsokára megszületendő gyermekére.

Mindezek ellenére a család számára a nyaralás igazi sikerélményt hozott: megtalálták azt a helyet, ahol az újszülöttről a dédszülőig mindenki jól szórakozott.

„Alig várjuk, hogy visszatérjünk” – zárta sorait a posztban.