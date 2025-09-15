Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Elcsattant egy csók: Stana Alexandra megmutatta a pasiját, dúl a szerelem

Stana Alexandra
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 11:55
Stana Alexandra cuki családi képet osztott meg.

A Dancing with the Stars tehetséges táncosnője, Stana Alexandra bárhova is megy, ott szinte biztos, hogy rögtön a figyelem középpontjába kerül, és ez nem csupán a lehengerlő tánctudása miatt van, hanem az elképesztő szépsége miatt is – sokak szerint ő Magyarország egyik leggyönyörűbb nője, ezzel a véleménnyel pedig nehezen lehetne vitatkozni.

Stana Alexandra / FOTÓ: SZABOLCS LÁSZLÓ

Nem mindenki tudja, de Stana Alexandra szíve foglalt, ugyanis már egy ideje együtt van a szerelmével, akivel a jelek szerint nagyon boldogok, hiszen most is egy cuki, szerelmes képet raktak ki, amin a férfi arcon csókolja a táncosnőt – a híresség nem nagyon kommentálta a meghitt fotót, csupán három szívecskét rakott mellé.

Stana Alexandráék szerelmes képének különlegessége, hogy nem csupán ketten szerepelnek rajta, hanem a táncosnő kutyusa, Noir is, aki rendesen megkoronázza a felvételt az extra cukiságával.

Itt lehet megtekinteni Stana Alexandra szerelmes posztját:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
