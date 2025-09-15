Elcsattant egy csók: Stana Alexandra megmutatta a pasiját, dúl a szerelem

A Dancing with the Stars tehetséges táncosnője, Stana Alexandra bárhova is megy, ott szinte biztos, hogy rögtön a figyelem középpontjába kerül, és ez nem csupán a lehengerlő tánctudása miatt van, hanem az elképesztő szépsége miatt is – sokak szerint ő Magyarország egyik leggyönyörűbb nője, ezzel a véleménnyel pedig nehezen lehetne vitatkozni.

Stana Alexandra / FOTÓ: SZABOLCS LÁSZLÓ

Nem mindenki tudja, de Stana Alexandra szíve foglalt, ugyanis már egy ideje együtt van a szerelmével, akivel a jelek szerint nagyon boldogok, hiszen most is egy cuki, szerelmes képet raktak ki, amin a férfi arcon csókolja a táncosnőt – a híresség nem nagyon kommentálta a meghitt fotót, csupán három szívecskét rakott mellé.

Stana Alexandráék szerelmes képének különlegessége, hogy nem csupán ketten szerepelnek rajta, hanem a táncosnő kutyusa, Noir is, aki rendesen megkoronázza a felvételt az extra cukiságával.

Itt lehet megtekinteni Stana Alexandra szerelmes posztját: