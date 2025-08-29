Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
"Sugárzik rólad a boldogság": Stana Alexandra rajongói elolvadtak új fotóján

Stana Alexandra
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 13:46
táncosnőbor
Ezt ne hagyd ki: A DWTS magyar táncosnőjéért ismét odavannak a rajogók.

Ahogy arról korábban a Bors is beszámolt, Stana Alexandra kicsattan a boldogságtól, ugyanis végre rátalált a szerelem. Új párjával már közösen nyaralós képeket is megosztottak, és láthatóan dúl a szerelem közöttük. Most mégis egyedül szerepel legújabb képén, egy pohár bor társaságában.

293A9990
Fotó: Szabolcs László

A gyönyörű táncossal nem tudtak betelni a rajongók. Egy lelkes hölgy komplett levelet írt neki, annyira elvarázsolta a látvány:

Szandi, egészségedre! Biztos jól esik evés után egy kiváló minőségű pohár bor. Állítólag egészséges is. (Korlátozott mennyiségben). A színe megy a ruhádhoz. Csinos vagy és sugárzik rólad a boldogság. 

- méltatta a rajongó.

A ruha magáért beszél, amelyet Alexandra mintha tényleg csak a bor színéhez választott volna.

