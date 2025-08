Stana Alexandra boldog lehet: nyaralásán új párja kényezteti

Minden nyáron megfogadja Stana Alexandra, hogy most aztán tényleg pihenni fog, de a nyugodt napokat általában újabb munkák váltják fel. Idén viszont végre sikerült kiszabadulnia a mókuskerékből, és elutazott egy jól megérdemelt nyaralásra. Ráadásul új párja is vele tartott!

Stana Alexandra az utóbbi időben rengeteget dolgozott, már ráfért a pihenés – Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

„Úgy terveztem, hogy pihenős lesz a nyaram, és ez ismét nem teljesen jött össze! Nagyon sokat lótifutizok jobbra-balra, de persze borzasztóan örülök annak, hogy most is vannak munkáim, mindet nagyon szeretem” – kezdte a hot!-nak Stana Alexandra. „Viszont szerencsére most végre eljutok nyaralni Szardíniára, és talán ez lesz az a nyolc nap az életemben, amikor tényleg semmire nem szeretnék gondolni, csak feküdni a strandon és pihenni” – mesélte a gyönyörű táncosnő még az indulás előtt. Stana Alexandra nyugodt lehet: Szardínia látnivalókban igencsak gazdag!

Stana Alexandra kora 33 év, de 15 éve nem nyaralt igazán

Ez már csak azért is különleges alkalom a táncosnő számára, mert az elmúlt években legfeljebb csak pár napos wellnesshétvégékre jutott ideje, már nagyon régen volt utoljára igazi nyaraláson.

„15 éve nem nyaraltam! Akkor voltam utoljára tíz napot Egyiptomban, azon kívül maximum csak wellnesshétvégéim voltak.

Persze előfordult, hogy hajón dolgoztam, és akkor volt lehetőségem kimenni a tengerpartra, vagy utaztam munkáim miatt, de szerintem az teljesen más élmény, amikor dolgoznom is kell, és nem csak pihenhetek.

Nagyon várom, hogy mindent bepótoljak!” – mondta lelkesen az utazását megelőzően Stana Alexandra, aki vélhetően Szardínia legszebb strandjait is körbejárja.