Robbie Williams 51 éves lett! Íme tíz dolog, amit nem tudtál róla

Mindössze tizenhat éves volt Robbie Williams, amikor bekerült a Take That című fiúzenekarba. Öt évvel később, 1995-ben azonban kilépett az együttesből, és szóló karrierbe kezdett. Innentől nem volt megállás, a fiatal énekes világhírű lett.

Robbie Williams dalait az egész világ kívülről fújja (Fotó: XPOSUREPHOTOS.COM/Northfoto)

Robbie Williams Budapesten is többször fellépett

Robbie Williams felesége, Ayda Field 2007-ben csavarta el az énekes fejét, majd 2010-ben házasodtak össze, s azóta négy gyerekük született. Robbie Williams gyerekeiért mindig is odavolt, bár ezt sokan nehezen képzelik el, ugyanis a színpadon általában úgy viselkedik, mint egy őrült – de ezért szeretjük. Robbie Williams Budapesten is többször fellépett rá, tavaly pedig megjelent a róla szóló életrajzi zenés vígjáték, a Better Man: Robbie Williams.

Az énekes születésnapja alkalmából olyan érdekességeket szedtünk róla össze, amelyeket valószínűleg csak kevesen tudnak róla. A képre kattintva galéria nyílik meg.