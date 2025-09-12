Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Robbie Williams ezekben a percekben szántja fel az MVM Dome színpadát: friss beszámoló a koncert közben - Galéria

Robbie Williams
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 21:39 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 12. 22:14
Budapestkoncert
Budapesten ad koncertet napjaink egyik legsikeresebb zenésze, aki rangos díjak tucatját nyerte el, több mint 70 millió lemezt adott el, és Guinness-rekorder a koncertjegyeladásokban. Robbie Williams most az MVM Dome-ban varázsolja el a magyar közönséget.
mkb
A szerző cikkei

Robbie Williams napjaink egyik legméltatottabb zenésze. Rekordtartóként 18-szoros Brit Awards-győztes, világszerte több mint 70 millió lemezt adott el, s még a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, miután 2006-ban 1,6 millió jegy fogyott el koncertjeire egyetlen nap alatt. Ez a világsztár pedig éppen Budapesten, az MVM Dome-ban kápráztatja el a magyar rajongókat.

Robbie Williams tudja, hogy kell hatalmas showt csinálni
Robbie Williamset sikongatva üdvözölte a közönség / Fotó: Csudai Sándor

 

Robbie Williams koncertet ad Budapesten 

Szerdán érkezett meg magánrepülőn Robbie Williams Budapestre. Nem először jár itt, például 2009-ben is útba ejtette hazánkat egy turnén, s 2014-ben is adott itt koncertet. 2015-ben pedig arról szóltak a hírek, hogy Sziget-fellépőként több mint 100 millió forintnyi gázsit kapott − egyes források szerint pedig ez az összeg közel volt az 500 millióhoz. Akkor nem volt tökéletesen elégedett a közönség, elmondásuk szerint kissé karaoke-bulira hajazott a fellépés, a szervezők pedig azt sérelmezték, hogy bár előre teljesítettek minden extrém kívánságot, mint például saját edzőterem kialakítását, Robbie oda sem nézett, a lehető leghamarabb a kisbuszába vágódva távozott.

Robbie mindezek mellett vagy ellenére imádja Magyarországot, 2017-ben például a Four Seasons Hotel erkélyéről nézte az augusztus 20-i tűzijátékot családjával.

Most pedig újra itt van: ma, tehát szeptember 12-én 18 órakor nyitotta meg a kapuit az MVM Dome Robbie Williams rajongói előtt, a The Lottery Winners nevű brit indie pop banda pörgette fel a hangulatot előzenekarként, majd színpadra lépett Robbie, aki még a Live 2025 nevű turnéja meghirdetésekor ezt ígérte:

Ez lesz az eddigi legmerészebb turném – alig várom, hogy találkozzunk. Lesznek dalok a Better Man című filmből, és néhány új zene is... de erről bővebben később.

Teltház, sikongatás és elképesztő látvány

Ahogy az várható volt, telt ház várta az énekest, aki este kilenc előtt pár perccel a Rocket című slágerével nyitotta meg a koncertet, űrhajóst idéző ruhában, őszes hajjal. A látványra nem lehetett panasz, a fény- és hangtechnika világszínvonalat idézett. Több méter magas, rakétára emlékeztető építményből ereszkedett le fejjel lefelé űrhajósként, majd gyors trükkel piros csillogós melegítőre váltott. És jöhetett is a Let Me Entertain You... 

Táncolva, önfeledten bohóckodva spanolta fel a közönséget, megemlítve, nem először jár Magyarországon, s úgy látja, szeretik itt őt: ezt pedig imádja.

S valóban, bár már több mint féltucatszor volt Robbie Williams Magyarországon, ezúttal is megtöltött egy stadiont. A közönség soraiban külföldi nézők is helyet foglaltak, olasz és horvát ajkú rajongók is eljöttek a budapesti koncertre.

A dalok között sokat kommunikált a közönséggel, fokozva a jókedvet. Emellett mentális betegségét és családját is többször emlegette. Mint mondta, az élete akkor kezdődött igazán, mikor megismerte a feleségét. Ő és gyerekeik nem a popsztárt látják benne, hanem az embert... A nehézségek kapcsán a nemrég elhunyt Ozzy Osbourne-ról is megemlékezett, elénekelve pár sort a Black Sabbath egyik klasszikusából. Persze nem maradtak el saját slágerei sem, mint az Angels, Supreme, és az életéről készült Better Man című filmet is megidézte a színpadon.

Nézd meg galériánkat Robbie Williams fantasztikus koncertjéről:
 

IMG_2112 EZ A KÉP TÖBBET NEM HASZNÁLHATÓ!!
IMG_2113 EZ A KÉP TÖBBET NEM HASZNÁLHATÓ!!
IMG_2114 EZ A KÉP TÖBBET NEM HASZNÁLHATÓ!!
IMG_2115 EZ A KÉP TÖBBET NEM HASZNÁLHATÓ!!
IMG_2117 EZ A KÉP TÖBBET NEM HASZNÁLHATÓ!!
IMG_2125 EZ A KÉP TÖBBET NEM HASZNÁLHATÓ!!
IMG_2097 EZ A KÉP TÖBBET NEM HASZNÁLHATÓ!!
IMG_2100 EZ A KÉP TÖBBET NEM HASZNÁLHATÓ!!
IMG_2103 EZ A KÉP TÖBBET NEM HASZNÁLHATÓ!!
IMG_2104 EZ A KÉP TÖBBET NEM HASZNÁLHATÓ!!
IMG_2105 EZ A KÉP TÖBBET NEM HASZNÁLHATÓ!!
IMG_2129 EZ A KÉP TÖBBET NEM HASZNÁLHATÓ!!
IMG_2136 EZ A KÉP TÖBBET NEM HASZNÁLHATÓ!!
IMG_2138 EZ A KÉP TÖBBET NEM HASZNÁLHATÓ!!
IMG_2142 EZ A KÉP TÖBBET NEM HASZNÁLHATÓ!!
Galéria: Brutális energiával robbant be Robbie Williams, fotókon a budapesti koncertje
Fotó: Csudai Sándor
1/15
Fotó: Csudai Sándor

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu