Robbie Williams ezekben a percekben szántja fel az MVM Dome színpadát: friss beszámoló a koncert közben - Galéria

Robbie Williams napjaink egyik legméltatottabb zenésze. Rekordtartóként 18-szoros Brit Awards-győztes, világszerte több mint 70 millió lemezt adott el, s még a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, miután 2006-ban 1,6 millió jegy fogyott el koncertjeire egyetlen nap alatt. Ez a világsztár pedig éppen Budapesten, az MVM Dome-ban kápráztatja el a magyar rajongókat.
Szerdán érkezett meg magánrepülőn Robbie Williams Budapestre. Nem először jár itt, például 2009-ben is útba ejtette hazánkat egy turnén, s 2014-ben is adott itt koncertet. 2015-ben pedig arról szóltak a hírek, hogy Sziget-fellépőként több mint 100 millió forintnyi gázsit kapott − egyes források szerint pedig ez az összeg közel volt az 500 millióhoz. Akkor nem volt tökéletesen elégedett a közönség, elmondásuk szerint kissé karaoke-bulira hajazott a fellépés, a szervezők pedig azt sérelmezték, hogy bár előre teljesítettek minden extrém kívánságot, mint például saját edzőterem kialakítását, Robbie oda sem nézett, a lehető leghamarabb a kisbuszába vágódva távozott.
Robbie mindezek mellett vagy ellenére imádja Magyarországot, 2017-ben például a Four Seasons Hotel erkélyéről nézte az augusztus 20-i tűzijátékot családjával.
Most pedig újra itt van: ma, tehát szeptember 12-én 18 órakor nyitotta meg a kapuit az MVM Dome Robbie Williams rajongói előtt, a The Lottery Winners nevű brit indie pop banda pörgette fel a hangulatot előzenekarként, majd színpadra lépett Robbie, aki még a Live 2025 nevű turnéja meghirdetésekor ezt ígérte:
Ez lesz az eddigi legmerészebb turném – alig várom, hogy találkozzunk. Lesznek dalok a Better Man című filmből, és néhány új zene is... de erről bővebben később.
Ahogy az várható volt, telt ház várta az énekest, aki este kilenc előtt pár perccel a Rocket című slágerével nyitotta meg a koncertet, űrhajóst idéző ruhában, őszes hajjal. A látványra nem lehetett panasz, a fény- és hangtechnika világszínvonalat idézett. Több méter magas, rakétára emlékeztető építményből ereszkedett le fejjel lefelé űrhajósként, majd gyors trükkel piros csillogós melegítőre váltott. És jöhetett is a Let Me Entertain You...
Táncolva, önfeledten bohóckodva spanolta fel a közönséget, megemlítve, nem először jár Magyarországon, s úgy látja, szeretik itt őt: ezt pedig imádja.
S valóban, bár már több mint féltucatszor volt Robbie Williams Magyarországon, ezúttal is megtöltött egy stadiont. A közönség soraiban külföldi nézők is helyet foglaltak, olasz és horvát ajkú rajongók is eljöttek a budapesti koncertre.
A dalok között sokat kommunikált a közönséggel, fokozva a jókedvet. Emellett mentális betegségét és családját is többször emlegette. Mint mondta, az élete akkor kezdődött igazán, mikor megismerte a feleségét. Ő és gyerekeik nem a popsztárt látják benne, hanem az embert... A nehézségek kapcsán a nemrég elhunyt Ozzy Osbourne-ról is megemlékezett, elénekelve pár sort a Black Sabbath egyik klasszikusából. Persze nem maradtak el saját slágerei sem, mint az Angels, Supreme, és az életéről készült Better Man című filmet is megidézte a színpadon.
