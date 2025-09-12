Robbie Williams ezekben a percekben szántja fel az MVM Dome színpadát: friss beszámoló a koncert közben - Galéria

Robbie Williams napjaink egyik legméltatottabb zenésze. Rekordtartóként 18-szoros Brit Awards-győztes, világszerte több mint 70 millió lemezt adott el, s még a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, miután 2006-ban 1,6 millió jegy fogyott el koncertjeire egyetlen nap alatt. Ez a világsztár pedig éppen Budapesten, az MVM Dome-ban kápráztatja el a magyar rajongókat.

Robbie Williamset sikongatva üdvözölte a közönség / Fotó: Csudai Sándor

Robbie Williams koncertet ad Budapesten

Szerdán érkezett meg magánrepülőn Robbie Williams Budapestre. Nem először jár itt, például 2009-ben is útba ejtette hazánkat egy turnén, s 2014-ben is adott itt koncertet. 2015-ben pedig arról szóltak a hírek, hogy Sziget-fellépőként több mint 100 millió forintnyi gázsit kapott − egyes források szerint pedig ez az összeg közel volt az 500 millióhoz. Akkor nem volt tökéletesen elégedett a közönség, elmondásuk szerint kissé karaoke-bulira hajazott a fellépés, a szervezők pedig azt sérelmezték, hogy bár előre teljesítettek minden extrém kívánságot, mint például saját edzőterem kialakítását, Robbie oda sem nézett, a lehető leghamarabb a kisbuszába vágódva távozott.

Robbie mindezek mellett vagy ellenére imádja Magyarországot, 2017-ben például a Four Seasons Hotel erkélyéről nézte az augusztus 20-i tűzijátékot családjával.

Most pedig újra itt van: ma, tehát szeptember 12-én 18 órakor nyitotta meg a kapuit az MVM Dome Robbie Williams rajongói előtt, a The Lottery Winners nevű brit indie pop banda pörgette fel a hangulatot előzenekarként, majd színpadra lépett Robbie, aki még a Live 2025 nevű turnéja meghirdetésekor ezt ígérte:

Ez lesz az eddigi legmerészebb turném – alig várom, hogy találkozzunk. Lesznek dalok a Better Man című filmből, és néhány új zene is... de erről bővebben később.

Teltház, sikongatás és elképesztő látvány

Ahogy az várható volt, telt ház várta az énekest, aki este kilenc előtt pár perccel a Rocket című slágerével nyitotta meg a koncertet, űrhajóst idéző ruhában, őszes hajjal. A látványra nem lehetett panasz, a fény- és hangtechnika világszínvonalat idézett. Több méter magas, rakétára emlékeztető építményből ereszkedett le fejjel lefelé űrhajósként, majd gyors trükkel piros csillogós melegítőre váltott. És jöhetett is a Let Me Entertain You...

Táncolva, önfeledten bohóckodva spanolta fel a közönséget, megemlítve, nem először jár Magyarországon, s úgy látja, szeretik itt őt: ezt pedig imádja.

S valóban, bár már több mint féltucatszor volt Robbie Williams Magyarországon, ezúttal is megtöltött egy stadiont. A közönség soraiban külföldi nézők is helyet foglaltak, olasz és horvát ajkú rajongók is eljöttek a budapesti koncertre.