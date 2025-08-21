Elképesztő változáson ment keresztül a ma 47 éves Demcsák Zsuzsa – Fotókon a megdöbbentő átalakulás

Demcsák Zsuzsa augusztus 21-én ünnepli a születésnapját, és bizony sokan meglepődnének azon, hogy már 47 gyertyát fújhatna el azon a bizonyos tortán.

Demcsák Zsuzsa 47 évesen élete legjobb formájában van (Fotó: Markovics Gábor)

A műsorvezető már az évforduló reggelén bejelentkezett, új posztjából is csak az derül ki, hogy kerek az élete, ő pedig biztos talajjal a lába alatt keresi az új kihívásokat.

"47! Nézem magam a tükörben, elgondolkodom ezen az életszakaszomon, ismét rájövök, hogy tele vagyok tervekkel, célokkal, majd megállapítom, hogy nagyon is jól érzem magam a bőrömben és folytatom a napom, illetve egy újabb útnak indulok neki, de elindulok"

– írta magabiztosan Zsuzsa, aki teljes joggal érzi jól magát a bőrében.

Pedig az élet neki is bőven tartogatott meglepetéseket.

Demcsák Zsuzsa 3 hét után ment férjhez

Mint ismert, Zsuzsa 2019-ben, az Ázsia Expressz forgatásán ismerkedett meg Krishan Dangwallal, akivel három hét után a helyi szokásoknak megfelelően össze is kötötték az életüket, majd egy évvel később hivatalosan hazánkban is. A műsorvezető most Lékai-Kiss Ramónának, a TV2 Titkok Ramónával című műsorban vallott arról, mit jelentett számára második férje.

"Ázsiában kezdődött el a második életem. Ott találkoztam Krishannal, akit szentté kéne avatni, a földkerekség legjobb embere. Ő és a szerelmünk sokat segített nekem. Megtanultam újra embernek lenni, bízni, szeretni, élni" – mondta Demcsák, aki három év után jelentette be, hogy mégis külön utakon folytatják.

Ám békében és szeretetben történt a szakítás, ahogyan a válásuk is.

"Ha lehet ilyet mondani, az egy nagyon szép válás volt. Úgy, hogy még a bírónő is sírt – mesélte. – Tolmács is kellett, így hárman mentünk be a tárgyalóterembe. Ott a bírónő feltette a kérdéseket, hogy véglegesen megromlott-e ez az életközösség... Mi néztünk egymásra, majd mondtuk, hogy igazából nem. Aztán még ilyeneket kérdezett – amit egyébként nem kéne egy bírónőnek –, hogy tényleg nem szeretik egymást? Mondtuk Krishannal, hogy de, nagyon szeretjük egymást. Aztán azt is megkérdezte, biztosan nincs-e arra mód, hogy ne váljunk el... Akkor Krishan rám nézett, és pedig mondtam neki, hogy nincs" – mesélte Zsuzsa Ramónának.