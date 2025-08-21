Elképesztő változáson ment keresztül a ma 47 éves Demcsák Zsuzsa – Fotókon a megdöbbentő átalakulás

Demcsák Zsuzsa augusztus 21-én ünnepli a születésnapját, és bizony sokan meglepődnének azon, hogy már 47 gyertyát fújhatna el azon a bizonyos tortán.
A műsorvezető már az évforduló reggelén bejelentkezett, új posztjából is csak az derül ki, hogy kerek az élete, ő pedig biztos talajjal a lába alatt keresi az új kihívásokat.
"47! Nézem magam a tükörben, elgondolkodom ezen az életszakaszomon, ismét rájövök, hogy tele vagyok tervekkel, célokkal, majd megállapítom, hogy nagyon is jól érzem magam a bőrömben és folytatom a napom, illetve egy újabb útnak indulok neki, de elindulok"
– írta magabiztosan Zsuzsa, aki teljes joggal érzi jól magát a bőrében.
Pedig az élet neki is bőven tartogatott meglepetéseket.
Mint ismert, Zsuzsa 2019-ben, az Ázsia Expressz forgatásán ismerkedett meg Krishan Dangwallal, akivel három hét után a helyi szokásoknak megfelelően össze is kötötték az életüket, majd egy évvel később hivatalosan hazánkban is. A műsorvezető most Lékai-Kiss Ramónának, a TV2 Titkok Ramónával című műsorban vallott arról, mit jelentett számára második férje.
"Ázsiában kezdődött el a második életem. Ott találkoztam Krishannal, akit szentté kéne avatni, a földkerekség legjobb embere. Ő és a szerelmünk sokat segített nekem. Megtanultam újra embernek lenni, bízni, szeretni, élni" – mondta Demcsák, aki három év után jelentette be, hogy mégis külön utakon folytatják.
Ám békében és szeretetben történt a szakítás, ahogyan a válásuk is.
"Ha lehet ilyet mondani, az egy nagyon szép válás volt. Úgy, hogy még a bírónő is sírt – mesélte. – Tolmács is kellett, így hárman mentünk be a tárgyalóterembe. Ott a bírónő feltette a kérdéseket, hogy véglegesen megromlott-e ez az életközösség... Mi néztünk egymásra, majd mondtuk, hogy igazából nem. Aztán még ilyeneket kérdezett – amit egyébként nem kéne egy bírónőnek –, hogy tényleg nem szeretik egymást? Mondtuk Krishannal, hogy de, nagyon szeretjük egymást. Aztán azt is megkérdezte, biztosan nincs-e arra mód, hogy ne váljunk el... Akkor Krishan rám nézett, és pedig mondtam neki, hogy nincs" – mesélte Zsuzsa Ramónának.
Zsuzsa úgy meséli, ezután kéz a kézben távoztak a tárgyalóteremből, ahova ugyanígy mentek be. Úgy érzi, ez a válás méltó volt a kapcsolatukhoz.
Demcsák Zsuzsa nagyon tudatosan viselkedett a lelki gyász időszakában, csakis arra koncentrált, hogy sem a gyermekei, sem ő ne sérüljenek még annál is jobban, mint amennyire elkerülhetetlen egy ilyen helyzetben. A tudatos viselkedésnek pedig meg is lett az eredménye, Zsuzsa szép lassan kezdett visszatalálni saját magához. Edzeni kezdett, meditálni és diétázni. Emiatt sokat fogyott, amiért persze rengeteg kritikát kapott, de nagyon okosan a beszólásokat meg sem hallotta.
Azt viszont nem tudta sokáig titkolni, hogy Ámor nyila ismét eltalálta, nem csoda hát, hogy csak úgy ragyog. Demcsák Zsuzsa új párja és egy sikeres debreceni üzletember, akit Ferencnek hívnak, és akivel 2023. októberében eljegyezték egymást, nem sokkal Demcsák Zsuzsa válása után. Sőt, idén márciusában már Demcsák Zsuzsa férjeként emlegették a férfit, akit Zsuzsa tudatosan óv a nyilvánosságtól.
