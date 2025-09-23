Elszabadultak a rajongói indulatok Pamkutyáék miatt: a jegyek miatt megy a balhé

A Pamkutya formáció az ország egyik legismertebb YouTube-duója, akik vicces paródiáikkal, saját dalaikkal és fergeteges előadásaikkal váltak közönségkedvencekké. Most azonban nemcsak az online térben, hanem élőben is bebizonyítják, hogy képesek több tízezer embert megmozgatni. A triplázás az MVM Dome-ban már önmagában rekordgyanús teljesítmény volt, de most, hogy bejelentették a negyedik estét is, teljesen felrobbant a közösségi média.
Mi jön a tripla után? Hát kvadruplázunk az MVM Dome-ban!
– írták ki a fiúk a közösségi oldalaikra, amivel gyakorlatilag percek alatt elindították a kommentcunami lavináját. Az egyik leggyakoribb reakció:
Lassan lehet fogadást indítani, lesz-e ötödik nap, vagy akár hatodik. Legyen akkor már egy hét!
Mások viszont korántsem voltak ilyen lelkesek. Sokan csalódottan írták, hogy nem jutottak jegyhez, mert állítólag tömegesen vásárolták fel azokat olyan emberek, akik nem is akarnak részt venni a koncerten.
A jegyek másodpercek alatt elkeltek mindhárom alkalomra, és a negyedik bejelentése után sem lett könnyebb a helyzet. Egy kommentelő keserűen jegyezte meg:
Kár, hogy rengeteg jegyet olyanok vettek meg, akik nem is akarnak részt venni a koncerten.
Ez a probléma régóta bosszantja a magyar koncertlátogatókat, hiszen a másodpiaci jegyárak sokszor a duplájára-háromszorosára rúgnak.
Nem egy hozzászólásban vetették fel, hogy a fiúk inkább országos turnéba kezdhetnének.
Miért nem inkább turnéznak, úgy legalább mindenki eljuthatna
– hangzik az egyik legnépszerűbb kritika. Így ugyanis csak a fővárosiak, vagy azok, akik hajlandóak Budapestre utazni, láthatják őket élőben.
A negyedik Pamkutya MVM Dome koncert bejelentése sokaknál már egyenesen csalódást váltott ki.
Többen úgy érzik, az egész esemény különlegessége vész el azzal, hogy nem egyetlen, exkluzív alkalomról van szó.
Ennek nem az lett volna a varázsa, hogy egyszer láthatjuk őket?
– tette fel a kérdést egy rajongó a Facebookon.
A Pamkutya-jelenség jelenleg megállíthatatlan. Bár a negyedik koncert körül zajlik a legnagyobb vita, valójában csak azt bizonyítja: az ország egyik legnépszerűbb zenés duójáról van szó, akik képesek folyamatosan meglepni közönségüket. Hogy lesz-e ötödik, hatodik vagy akár hetedik est? Nos, a közösségi médiában már zajlik a találgatás. Egy biztos: a Pamkutya eddig sosem hagyta cserben rajongóit, és minden alkalommal képesek voltak új szintre emelni a show-t.
