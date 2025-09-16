Hatalmasat villantott a Dancing with the Stars sztárja

A Dancing with the Stars kedvelt táncosnője, Sebesi Daniella a műsor miatt nagy népszerűségre tett szert. A gyönyörű táncosnő a műsor ötödik évadában Kamarás Norbert oldalán táncolt. A pár hamar kiesett, a közönséget azonban gyorsan elbűvölte a dögös táncos.
Sebesi Daniella Instagram-oldalán gyakran mutatja meg vonzó testét. A legutóbbi poszt miatt minden követőjének leesett az álla. A táncosnő szexi, bikinis cowgirlnek öltözött.
A celeb egy barna kalapban és hosszú, bőr csizmában kelti életre a western hangulatot, de ezen kívül nem sok ruhát visel. Gyönyörű testét egy apró bikini és egy hálós, átlátszó miniszoknya takarja.
A miniszoknya ellenére tisztán látszódik az alatta lévő fürdőruha, a fehér bikini nem sokat hagy a képzeletre. A hozzászólók megőrülnek Daniella új posztjáért, egyikük így fogalmazott:
"Uhhh de szexi csajszi"
