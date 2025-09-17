Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Robert Redford, megtaláltuk az utolsó fotóját

Robert Redford
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 07:40
halálszínészfotó
Haláláig mosolygós és aktív maradt a legendás színész. Robert Redford 89 évet élhetett.
K. C.
A szerző cikkei

Mint arról korábban a Bors beszámolt, drámai hír érkezett kedden délután: 89 éves korában elhunyt Robert Redford színész! A világsztárt saját otthonában, Utah-ban érte a halál. A szomorú hírt Cindi Berger jelentette be. 

Robert Redford integet
89 éves volt Robert Redford / Fotó: AFP

Gyászolnak a rajongók: váratlanul ért mindenkit Robert Redford halála

Robert Redford a hatvanas években kezdte a karrierjét, és gyakorlatilag a haláláig aktív maradt. Színészként és rendezőként is emlékezetes alkotásokat köthetünk a nevéhez. Redford közel 60 filmnek és sorozatnak volt a producere, tízet rendezett. Színészként összesen 86 produkcióban tűnt fel. Az ezredforduló idején a színész Magyarországon is forgatott, a Kémjátszma című thrillerben Brad Pitt játszott az oldalán.

Feleségével látható az utolsó fotókon

2018-ban jelentette be visszavonulását, az ezt követő években egyre ritkábban vállalt interjúkat és nyilvános szerepléseket. Utoljára 2021. októberében jelent meg nemzetközi eseményen, ekkor a monacói Albert herceg alapítványi díjátadóján vett részt feleségével Sibylle Szaggars-szal. A Grimaldi Forumban tartott jótékonysági gálán mindketten elegáns, fehér ruhában jelentek meg. Szaggars 1996-ban, egy sítúra során ismerkedett meg későbbi férjével. Redford később csodálatosnak nevezte a pillanatot, melynek során emberként kapcsolódtak egymáshoz, és nem a hírnév színezte be a találkozást.

Íme Robert Redford utolsó fényképe


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu