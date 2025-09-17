Robert Redford, megtaláltuk az utolsó fotóját

Mint arról korábban a Bors beszámolt, drámai hír érkezett kedden délután: 89 éves korában elhunyt Robert Redford színész! A világsztárt saját otthonában, Utah-ban érte a halál. A szomorú hírt Cindi Berger jelentette be.

89 éves volt Robert Redford / Fotó: AFP

Gyászolnak a rajongók: váratlanul ért mindenkit Robert Redford halála

Robert Redford a hatvanas években kezdte a karrierjét, és gyakorlatilag a haláláig aktív maradt. Színészként és rendezőként is emlékezetes alkotásokat köthetünk a nevéhez. Redford közel 60 filmnek és sorozatnak volt a producere, tízet rendezett. Színészként összesen 86 produkcióban tűnt fel. Az ezredforduló idején a színész Magyarországon is forgatott, a Kémjátszma című thrillerben Brad Pitt játszott az oldalán.

Feleségével látható az utolsó fotókon

2018-ban jelentette be visszavonulását, az ezt követő években egyre ritkábban vállalt interjúkat és nyilvános szerepléseket. Utoljára 2021. októberében jelent meg nemzetközi eseményen, ekkor a monacói Albert herceg alapítványi díjátadóján vett részt feleségével Sibylle Szaggars-szal. A Grimaldi Forumban tartott jótékonysági gálán mindketten elegáns, fehér ruhában jelentek meg. Szaggars 1996-ban, egy sítúra során ismerkedett meg későbbi férjével. Redford később csodálatosnak nevezte a pillanatot, melynek során emberként kapcsolódtak egymáshoz, és nem a hírnév színezte be a találkozást.

Íme Robert Redford utolsó fényképe

See Robert Redford’s final photo before his death at age 89 https://t.co/emIfY1RHCL pic.twitter.com/n0uUc8MIBu — New York Post (@nypost) September 16, 2025



