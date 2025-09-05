Mi történt? Ördög Nóra pizsamában jelent meg élő adásban

A holnapi nap folyamán, szeptember 6-án vadonatúj zsűrivel, új műsorvezetői párossal és új versenyzőkkel elindul a Megasztár nyolcadik évada. Az ítészek csapatában az előző évadból egyedül Marics Peti maradt, mellé csatlakozott még Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis. Till Attila is távozott a tehetségkutatóból, helyét Szépréthy Roland vette át, aki Ördög Nóra oldalán tanult bele a műsorvezetés rejtelmeibe. Erről persze tapasztalt kolléganője nem rejtette véka alá a véleményét.

Elrajtol a Megasztár nyolcadik évada.

Kértem Roli miatt pirulát, még nem írták fel. De a veszélyességi pótlék garantált. Az van, hogy Rolival az élet egy hullámvasút, egy vidámpark. Vannak benne azért félelmetes dolgok, tehát azért szellemvasút is van benne, de minden őrületben benne vagyok. Én bírom az örülteket és Roli a jobbik fajtából való

- árulta el Ördög Nóra, aki mindezt bizonyítva Rolival együtt pizsamában jelent meg a Mokka reggeli adásában.

Én nagyon hálás vagyok ennek az egész műsornak, hogy itt lehetek

- hálálkodott ezt követően kollégája kiemelve, a versenyzők is őrültek lesznek az új évadban, csak ők épp a rosszabbik fajtából.

Váratlan dolgokra utazunk az idei Megasztár évadban. Bármit is gondoltatok, bármit is láttatok eddig, van új a nap alatt

- tette hozzá Ördög Nóra kiemelve, idén a zsűritagokban sincs szűrő, ami a szívükön, az a szájukon.