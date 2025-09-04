Szépréthy Roland nem kertelt: Ezt gondolja Ördög Nóráról

Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 21:00
Utcai videóktól a Megasztárig. Szépréthy Roland útja nem mindennapi, ahogy a megjelenése sem, a fiatal műsorvezető elárulta, mire cserélte a pizsamáját és milyen kapcsolatot ápol Ördög Nórával.

A tehetségkutatók világa új csillagokat emel a magasba, és most a versenyzőkön túl, a Megasztár színpada egy izgalmas, roppant fiatal műsorvezetővel is gazdagodott. Szépréthy Roland, akinek élete egy régóta dédelgetett álom beteljesüléséről szól, a Megasztár sajtótájékoztatóján mesélt a Borsnak kezdetekről, a média iránti szenvedélyéről és arról, hogyan jutott el eddig a pontig, hogy Ördög Nóra oldalán vezesse a műsort. Utazása nem volt zökkenőmentes, tele volt tanulással, csiszolódással, és ami a legfontosabb, a spontaneitás iránti szeretettel.

Szépréthy Roland
Szépréthy Roland Megasztár új műsorvezetőjeként különleges színfoltja lesz a shownak (Fotó:Bánkúti Sándor)

Szépréthy Roland rengeteget köszönhet az utcai videóknak

„Azért jelentkeztem annak idején a TV2 Akadémiára, hogy ez az álom beteljesüljön. Hazudnék, ha azt mondanám, nem lepett meg, de nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy felkértek műsorvezetőnek” – mondta a Borsnak Szépréthy Roland.

Az Akadémián mélyreható tudást szerzett a tévézés alapjairól, megtanult interjút és riportot készíteni. A végső megmérettetés különösen emlékezetes élmény volt számára. „A vizsgainterjú nagy élmény volt, ott megtapasztalhattam, milyen érzés élesben szerepelni” – idézte fel. Hozzátartozik a teljes képhez, hogy rengeteg tudást autodidakta módon sajátított el az ikonikussá váló utca embere interjúkból. Ez a terep számára kiszámíthatatlan kommunikációs helyzetek kimeríthetetlen tárának bizonyult.  

Szépréthy Roland és Ördög Nóra
Szépréthy Roland Ördög Nóra mellett bizonyíthat (Fotó: Bánkúti Sándor)

Csiszolódnak Ördög Nórával

A tehetséges műsorvezető elismerte, hogy napról napra fejlődik minden téren, ahogy az Ördög Nórival való kapcsolata is: „Még mindig csiszolódunk, őszinte vagyok. Van, amikor túltolom a poénokat” – mondta, hozzátéve, hogy folyamatosan tanul és figyel. Első találkozásuk a 11. kerületben zajlott, ahol egy casting videóval vizsgálták a köztük lévő kémiát.

Szépréthy Roland a kommentek világában is otthonosan mozog, nem rest beleolvasni:

Aki nem olvassa az hazudik, ők is olvassák, csak én legalább velük ellentétben bevallom

– árulta el. Ennek ellenére nem hagyja, hogy a negatív vélemények elvegyék a kedvét. A spontaneitás jellemzi a munkáját, semmit sem tervez meg előre, de vannak céljai, amiket el szeretne érni: „Mindent intuitívan csinálok, nem tervezek meg semmit, de vannak pontok, ahová szeretnék elérni, egyik állomásról a másikra haladva, mint a Ki nevet a végén-ben” – magyarázta, utalva arra, hogy a sikert apró lépésekben közelíti meg.

Szépréthy Roland
Szépréthy Roland akrobatikus mozdulataiból sem lesz híján a Megasztárban (Fotó: Bánkúti Sándor)

Lecserélte a pizsamáját

Egyetlen dolog van, amit tudatosan megtervez, ez pedig a ruházat.: 

„A pizsama a múlté, de az is én voltam és vagyok, mondhatni olyan volt nekem mint  pillangónak a báb!” – zárta a gondolatait.

A történet pedig folytatódik. Szépréthy Roland most a Megasztár színpadán bizonyítja, hogy a kemény munka, a nyitottság és az intuíció meghozza a gyümölcsét. Az álom valóra vált, és a nézők izgatottan várják, hogy milyen új fejezetekkel gazdagítja a műsor történetét.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
