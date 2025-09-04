Szépréthy Roland nem kertelt: Ezt gondolja Ördög Nóráról

A tehetségkutatók világa új csillagokat emel a magasba, és most a versenyzőkön túl, a Megasztár színpada egy izgalmas, roppant fiatal műsorvezetővel is gazdagodott. Szépréthy Roland, akinek élete egy régóta dédelgetett álom beteljesüléséről szól, a Megasztár sajtótájékoztatóján mesélt a Borsnak kezdetekről, a média iránti szenvedélyéről és arról, hogyan jutott el eddig a pontig, hogy Ördög Nóra oldalán vezesse a műsort. Utazása nem volt zökkenőmentes, tele volt tanulással, csiszolódással, és ami a legfontosabb, a spontaneitás iránti szeretettel.

Szépréthy Roland Megasztár új műsorvezetőjeként különleges színfoltja lesz a shownak (Fotó:Bánkúti Sándor)

Szépréthy Roland rengeteget köszönhet az utcai videóknak

„Azért jelentkeztem annak idején a TV2 Akadémiára, hogy ez az álom beteljesüljön. Hazudnék, ha azt mondanám, nem lepett meg, de nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy felkértek műsorvezetőnek” – mondta a Borsnak Szépréthy Roland.

Az Akadémián mélyreható tudást szerzett a tévézés alapjairól, megtanult interjút és riportot készíteni. A végső megmérettetés különösen emlékezetes élmény volt számára. „A vizsgainterjú nagy élmény volt, ott megtapasztalhattam, milyen érzés élesben szerepelni” – idézte fel. Hozzátartozik a teljes képhez, hogy rengeteg tudást autodidakta módon sajátított el az ikonikussá váló utca embere interjúkból. Ez a terep számára kiszámíthatatlan kommunikációs helyzetek kimeríthetetlen tárának bizonyult.

Szépréthy Roland Ördög Nóra mellett bizonyíthat (Fotó: Bánkúti Sándor)

Csiszolódnak Ördög Nórával

A tehetséges műsorvezető elismerte, hogy napról napra fejlődik minden téren, ahogy az Ördög Nórival való kapcsolata is: „Még mindig csiszolódunk, őszinte vagyok. Van, amikor túltolom a poénokat” – mondta, hozzátéve, hogy folyamatosan tanul és figyel. Első találkozásuk a 11. kerületben zajlott, ahol egy casting videóval vizsgálták a köztük lévő kémiát.

Szépréthy Roland a kommentek világában is otthonosan mozog, nem rest beleolvasni:

Aki nem olvassa az hazudik, ők is olvassák, csak én legalább velük ellentétben bevallom

– árulta el. Ennek ellenére nem hagyja, hogy a negatív vélemények elvegyék a kedvét. A spontaneitás jellemzi a munkáját, semmit sem tervez meg előre, de vannak céljai, amiket el szeretne érni: „Mindent intuitívan csinálok, nem tervezek meg semmit, de vannak pontok, ahová szeretnék elérni, egyik állomásról a másikra haladva, mint a Ki nevet a végén-ben” – magyarázta, utalva arra, hogy a sikert apró lépésekben közelíti meg.